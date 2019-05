Udeleženci shoda nasprotujejo pravici žensk do splava. Foto: EPA

Največ ljudi, po ocenah policije približno 5.000, je bilo na shodu v Zagrebu, na katerem je nastopil tudi ultranacionalistični pevec Marko Perković - Thompson.

Zaradi shoda je bilo središče Zagreba med 10. in 13.30 uro zaprto za promet. Prišli so ljudje vseh starosti, med katerimi so bile številne družine z otroci, tudi nune. Mnogi so nosili majice z napisi Za življenje, družino in Hrvaško. Nosili so večinoma hrvaške državne zastave in različne transparente z napisi, kot so "Koliko stane splav? Eno človeško življenje", "Življenje se začne s spočetjem", "Človekove pravice se uveljavljajo, ko se življenje začne" in podobno.

Pohod se je začel v parku Zrinjevac. Že po nekaj sto metrih je udeležence ustavila manjša skupina zagovornic pravic žensk, ki so sedle na njihovo pot. Večinoma so bile v belih oblekah z rdečimi madeži, s čimer so opozarjale na posledice morebitne prepovedi splava, ki bi prinesla porast nevarnih nezakonitih postopkov prekinitve nosečnosti.

Ker se nasprotnice shoda niso želele umakniti, so jih policisti odnesli v policijske kombije. Po uradnih podatkih so pridržali 13 ljudi zaradi poskusa preprečiti zakonito prijavljeno prireditev.

Organizatorji so povabili ultranacionalističnega pevca Thompsona, katerega nastop na predvolilnem shodu HDZ-ja v Zagrebu je nedavno v zadrego spravil nemško kanclerko Angelo Merkel, ki je na istem shodu svarila pred nacionalizmom. Foto: EPA

Pohod se je potem nadaljeval čez osrednji zagrebški Trg bana Jelačića proti Markovemu trgu, kjer so poslopja hrvaške vlade, sabora in ustavnega sodišča. Na poti so jih pričakale manjše skupine nasprotnic in nasprotnikov, ki so se zavzeli za pravice žensk ter pravico do izbire in svobode.

"Za življenje" s Thompsonom

Pri cerkvi svetega Marka je bil oder, s katerega so nasprotniki pravice žensk do nadzora nad njihovimi telesi med drugim pozvali hrvaško vlado in parlament, kot so dejali, k zaščiti človekovih pravic in temeljne pravice do življenja. Z odra so tudi sporočili, da se brezkompromisno bojujejo za življenje od spočetja do naravne smrti, a novinarjem niso želeli jasno povedati, ali si prizadevajo za prepoved splava na Hrvaškem.

Zbrani na Markovem trgu so navdušeno pozdravili pevca Thompsona, znanega po nacionalističnih pesmih in poveličevanju ustaškega pronacističnega režima na Hrvaškem med drugo svetovno vojno, ki je s svojim nastopom zaključil shod v Zagrebu.

Splitski časnik Slobodna Dalmacija je poročal, da se je medtem v Splitu zbralo približno 4.000 udeležencev takšnega pohoda, ki so prav tako peli Thompsonove pesmi. Pohod je potekal tudi v Zadru, potem ko so bile podobne prireditve prejšnjo soboto na Reki in v Osijeku.