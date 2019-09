Foto: EPA

Tožilstvo je Hassi bint Salman Al Said očitalo sodelovanje v ugrabitvi in napadu na vodovodnega inštalaterja. Pariško sodišče jo je v četrtek v njeni odsotnosti obsodilo na 10-mesečno pogojno zaporno kazen, plačati pa bo morala tudi 10.000 evrov kazni. Izrečena kazen je strožja, kot jo je zahtevalo tožilstvo: pol leta pogojne kazni in 5.000 evrov kazni. Njen telesni stražar, ki je ubogal njena navodila, pa je bil obsojen na osemmesečno pogojno kazen in plačilo 5.000 evrov kazni, poroča CNN.

Ashraf Eid, v Egiptu rojeni francoski državljan, je na sodišču povedal, da ga je princesin stražar napadel, potem ko ga je princesa obtožila, da jo je septembra 2016 fotografiral in snemal. Po njegovih trditvah ga je stražar udaril, zvezal za zapestja, na njegovo čelo prislonil pištolo in ga prisilil, da je poljubil princesina stopala. Princesa naj bi takrat med pretepanjem dejala, da "boš že videl, kako se govori s princeso, kako se govori s članom kraljeve rodbine."

Po razglasitvi sodbe je bil princesin odvetnik razočaran, znova je zatrdil, da je 43-letna princesa "popolnoma nedolžna glede vseh obtožb, ki so jih vložili proti njej," in napovedal pritožbo.

Eid je po tem, ko je po več urah brez telefona vendarle zapustil princesino luksuzno stanovanje na Avenue Foch, ki je sicer v lasti savdskega kralja, odšel na policijo. Slednja je potem dve uri zasliševala princeso in jo izpustila. Tri dni pozneje je zapustila državo. Preiskovalni sodnik je večkrat skušal navezati stik z njo, a neuspešno, zaradi česar je leta 2017 izdal mednarodni nalog za njeno aretacijo.