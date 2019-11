Do zdaj so rešitve kot gondola in zabojniki knjigarno reševali pred najusodnejšim. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Acqua Alta velja za eno najbolj slikovitih, najlepših in znamenitih knjigarn na svetu ter s svojimi kopicami knjig, speljanih v stopnice, tudi priljubljena Instagram točka.

Hranjenje obsežne zbirke knjig, od tega nekaterih z neprecenljivo vrednostjo, v mestu na vodi, ki ga redno poplavlja, se nikdar ni zdela kot najpametnejša ideja.

A do zdaj se je Acqua Alti nekako uspevalo obdržati nad gladino, tudi s tem, da so knjige hranili kar v kopalnih kadeh, kovinskih smetnjakih in celo v gondoli, postavljeni sredi knjigarne.

Vse to je delovalo do tega tedna, ko tudi vsi ti ukrepi niso bili dovolj, da bi rešili kopico knjig, revij, starih razglednic in ostalih predmetov.

V poplavi v torek zvečer je bilo uničenih na stotine knjig, je povedala strta lastnica knjigarne za italijanski literarni blog Libreriamo. "Imenujemo se Acqua Alta (dobesedno Visoka voda). Pričakujemo dvig gladine, samo ne tako velik dvig gladine."

"Voda je povsod. Nismo bili pripravljeni na tako ujmo. Voda se je dvignila za 50 centimetrov več, kot smo pričakovali," je dejala in dodala, da ji žal ni uspelo rešiti številnih knjig, kljub temu, da je brodila v škornjih po prostoru v obupanem poskusu, da bi preprečila katastrofalno izgubo.

Kljubovanje ujmi z vinom

Benetke v teh dneh jočejo - poškodovani so številni zgodovinski spomeniki, razbite gondole, 80 odstotkov mesta je pod vodo.

Zaradi poplav so zaprti številni bari in restavracije, ne pa vsi. Tako jih je kar nekaj pokazalo izjemno kljubovanje in beneško trmo, ko so ostali odprti - ne glede na vse.

Eni od teh so Vino Vero, pionirji med lokali s t. i. naravnimi vini v Benetkah, kjer redno gostujejo tudi slovenski vinarji s sonaravno pridelavo, predvsem Klinec in Štekar.

Vino Vero danes ostaja odprt, a je podoba nekje med žalostno in komično - mizica, ki se še vedno šibi pod težo buteljk in "čiketijev" (beneški prigrizki), a sredi vode, tako, da morajo lastniki in redki gostje do nje broditi. Pa na zdravje!