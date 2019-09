Cokie Roberts v družbi dalajlame. Foto: EPA

Barack in Michelle Obama sta izrazila žalost ob novici o njeni smrti in napisala, da je bila Cokie Roberts vzornica za številne mlade ženske v času, ko so v novinarskem poklicu prevladovali moški. Američane je 40 let seznanjala z aktualnimi vprašanji in bila mentorica mladim novinarjem, zaradi česar jo bodo vsi pogrešali.

Robertsova je imela na začetku kariere ne glede na spol odprta vrata za spremljanje politike v Washingtonu, saj je bila hči nekdanjega demokratskega vodje večine v predstavniškem domu Hala Boggsa iz Louisiane in Lindy Boggs, ki je moža po njegovi smrti nasledila v kongresu.

Delala je za radio, za televizijo CBS, za NPR in od leta 1988 za televizijo ABC, kjer je bila najprej kongresna poročevalka. Od leta 1966 do leta 2002 je s Samom Donaldsonom vodila nedeljsko politično oddajo televizije ABC This Week, nakar so ji diagnosticirali raka.

Kljub diagnozi in zdravljenju je delala naprej, vse do avgusta letos, ko je napovedala, da se veseli spremljanja splošnih volitev v ZDA leta 2020. Z možem Stevenom je bila poročena 53 let. Imela sta dva otroka in skupaj pisala knjige ter politične kolumne. Sama je napisala nekaj knjig o vlogi žensk skozi zgodovino.

Pozvala proti kandidaturi Trumpa

Kolegi pravijo, da ni postala cinična in brez navdušenja za delo niti zadnji dve leti, ko imajo ZDA predsednika, ki nenehno udriha čez medije, ki ga ne hvalijo. Leta 2016 se je sicer izpostavila s kolumno, ko je pozvala "racionalno krilo" republikanske stranke, naj zavrne kandidaturo Donalda Trumpa.