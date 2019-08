Hotel bi bil zgrajen tako, da bi bil videti kot del Preikestolna, 600 metrov visoke pečine na jugu Norveške nad fjordom Lysefjorden, ki je postala priljubljena turistična atrakcija.

Kot je razvidno iz načrtov, bi imel hotel na strehi (ki je dejansko podaljšek vrha pečine) ogromno opazovalno ploščad, ki bi služila tudi kot vhod v stavbo, ki bi imela tri nadstropja, namenjena za sobe.

Vsako nadstropje bi imelo svoj ven štrleč balkon, s katerega bi se raztezali osumljivi pogledi na okoliško pokrajino.

V najnižjem nadstropju bi iz pečine molel dolg, ozek stekleni bazen z opazovalno ploščadjo, na kateri bi se gostje lahko sproščali.

Življenje na robu

Koncept je zasnoval arhitekturni biro Hayri Atak iz Carigrada, ni pa jasno, ali bo hotel dejansko kdaj zgrajen ali gre le za utopični projekt.

Naj bi pa hotel, kot so povedali, poustvaril vznemirjenje podajanja na pohodniške poti okoli pečine, in zajel občutek "življenja na robu".

"Preikestolen je zame že leta eden najbolj vznemirljivih krajev. Nekega dne mi je prijateljica poslala fotografiej pečine, ki jih je posnela na svojem potovanju po Norveški," je za spletno stran Dezeen razložil ustanovitelj arhitekturnega biroja Hayri Atak.

"Čeprav nisem bil sam dejansko tam, sem takoj izkusil adrenalin biti na robu. In potem sem sanjal, da bi živel na in prek roba. Preprosto sem si samo želel prenesti ta občutek prek roba in se pustiti, da me to navdahne."