Dobili prvi šampanjec in kaviar slovenske znamke

Ruska dača od kulturnega spomenika do prestižne atrakcije

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kaviar in šampanjec sta izdelka iz butične linije Ruske dače. Foto: Ruska dača

V Ruski dači, vili in kulturnem spomeniku v Zgornjih Gameljnah, ki je po prenovi letos postala tudi turistična in kulinarična atrakcija, so razkrili lastni liniji kaviarja in šampanjca. Tako smo dejansko dobili prvi "slovenski" šampanjec.