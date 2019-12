Na praznovanje so povabili tudi prestižno mednarodno sommeliersko delegacijo. Foto: Organizator/Sommelier Slovenije

Ob jubileju so v renesančnem dvorcu Zemono pri Vipavi pripravili praznovanje, na katerem so obiskovalci lahko okusili gastronomske in vinarske dosežke Slovenije. Več kot 30 slovenskih vinarjev iz celotne države je predstavilo svoja vina, kuharski mojstri pa so slovenske jedi pripravljali na lastne inovativne pristope.

“Mislim da so sommelierji izjemno pomembni v vinarstvu, saj predstavljajo posrednika med kupcem in proizvajalcem vin” je za Televizijo Slovenija povedal gost na prireditvi, podpredsednik mednarodnega združenja ASI, William Wouters.

Praznovanje je potekalo v čudovitem renesančnem dvorcu Zemono. Foto: Organizator/Sommelier Slovenije

Da je vloga sommelierjev v gastronomiji izjemno pomembna se je strinjal tudi podpredsednik sommelierske organizacije Nemčije Peer Holm. “Znanje sommelierjev je izjemno široko. Ne gre le za vino, ki je sicer najpomembnejše, poznati mora tudi vse druge pijače in seveda hrano.”

Slovenski sommelierji so na evropskih in svetovnih tekmovanjih dobro zastopani in vedno zasedajo mesta v zgodnji tretjini vseh tekmovalcev. “Zelo smo veseli, da so naši tekmovalci opaženi in da se v globalnem kontekstu obračajo na njih in na našo organizacijo” je o vlogi slovenskih sommelierjev optimističen podpredsednik društva Sommelier Slovenije Davorin Škarabot. “Pomembno je tudi, da pri predlaganju spajanja hrane z ustreznim vinom predlagajo tudi slovenska vina” je še dodal. Po njegovem mnenju so slovenski sommelierji zato tudi nekakšni ambasadorji slovenske kulinarike v svetu.