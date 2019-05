Piranje veljajo za najnevarnejše ribe na svetu, ki lahko človeka celega raztrgajo. Foto: AP

Virgilio Martinez velja za enega največjih kuharskih mojstrov na svetu. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Martinez, lastnik in vodja kuhinje restavracije Central v Peruju, šeste restavracije sveta na seznamu 50 Best, ki je bil upodobljen v tretji sezoni Netflixove serije Chef’s Table, je prejšnji teden potoval v Los Angeles, kjer je gostoval v restavracijah Somni in Vespertine.

S seboj je iz Peruja pripeljal kar nekaj surovin, ključnih za prikaz, kaj je perujska kulinarika. Med njimi tudi 40, vakuumsko zaprtih, zamrznjenih piranj.

"Bil sem naravnost obseden z idejo, da moram pripeljati piranje, ker gre za tipično surovino iz amazonske regije in jih strežemo tudi v Centralu, zato sem svoji ekipi rekel, da bi morali tvegati in poskušati spraviti piranje v Los Angeles," je razložil Martinez za Los Angeles Times.

"Verjetno imate zaradi filmov in tega predsodke glede piranj, a zame je to samo še ena riba, ki jo grem lovit."

Nezaželeno duhovičenje

Ko je šel Martinez prek varnostnih kontrol, so obmejni organi odprli njegovo torbo in, kot je povedal Martinez, jih je "nemudoma zajela panika".

"Kaj je notri?" je vprašal eden od carinikov. "Kosti," mu je odgovoril v smehu Martinez. "Meso."

Zaradi tovrstnega duhovičenja je Martinez pristal v sobi za zasliševanje, kjer so ga zaslišali še policisti in ga spraševali, zakaj prinaša piranje v Ameriko.

"Kuham posebno večerjo s prijateljem, ki ga res spoštujem, zato bom pripravil jed, ki jo res rad delam," jim je odvrnil 41-letni Martinez.

V sobi za zaslišanje kar pet ur

In tako je zasliševanje potekalo kar pet ur, preden je Martinezu nazadnje le uspelo prepričati ameriške obmejne organe, da sicer res ni najbolj običajno to, kar počne, a da je popolnoma neškodljivo.

"Rekel sem policistu, da to prihaja iz srca in mu pokazal nekaj fotografij," razlaga Martinez. "Vzel sem svojo knjigo in mu dejal, poglej, to hočem storiti s temi piranjami."

"In končno je dejal, o, uau, okej, lahko greš."

Martinez (desno) s kuharskimi kolegi Maurom Colagrecom in Manu Buffaro med pripravo jedi z morskimi ježki iz Peruja v Sao Paulu decembra lani. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Martinez pravi, da se mu je zdelo vredno preživeti pet ur v sobi za zasliševanje, če je to pomenilo, da je lahko odkorakal z letališča s torbo s piranjami. Zaradi vseh sitnosti je sicer zamudil večerjo v Vespertinu, je pa vseeno lahko tam pripravil svojo solato iz piranj naslednji večer.

V Somniju pa je posušil kože piranj in meso postregel v glavah piranje.

"Stavim, da večina ljudi tu še nikdar ni poskusila piranj. Gostom v Somniju sem dejal, da sem zanje porabil pet ur na letališču, tako da bolje zanje, da v jedi uživajo," se še zareži perujski mojster.

Piranje, ki živijo v južnoameriških rekah, še zlasti v Amazoniji, so mesojede in veljajo za najnevarnejše ribe na svetu.