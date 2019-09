Slovenske turistične agencije so lani organizirale potovanja za 686.000 domačih turistov. Med tujimi destinacijami so ti še vedno največkrat izbrali Hrvaško, sledile pa so Italija, Grčija in Egipt, je sporočil statistični urad - ta med potovanja šteje tista z vsaj eno nočitvijo.

Foto: BoBo

Med vsemi domačimi turisti, ki so organizacijo takega potovanja zaupali slovenskim potovalnim agencijam, jih je 110.000 prenočevalo v Sloveniji, 577.000 pa v tujini.

Na Hrvaškem je v letu 2018 po podatkih statističnega urada prek potovalnih agencij dopustovalo skoraj četrt milijona Slovencev. V Italijo in v Grčijo se jih je v taki organizaciji odpravilo po okoli 50.000.

Dobrih 300.000 na enodnevne izlete

Enodnevnih izletov v organizaciji slovenskih potovalnih agencij se je medtem lani udeležilo skupaj 336.000 domačih izletnikov. 104.000 teh izletnikov se je odpravilo na enodnevne izlete po Sloveniji, 231.000 pa v tujino. Od tega jih je največ potovalo v Italijo, sledili pa sta Hrvaška in Avstrija.

Slovenske potovalne agencije so pripravile potovanja tudi za 204.000 tujih turistov. Ti so v Sloveniji prenočili povprečno trikrat. Največ tujih turistov so pripeljale iz Italije, sledili pa so turisti iz ZDA in Nemčije.

Predlani so slovenske poteovalne agencije organizirale potovanja za 600.000, leta 2016 pa za 583.000 domačih turistov.