Nenadzorovan turistični obisk ne ustvarja priložnosti za lokalne ponudnike. Foto: Televizija Slovenija

Iški vintgar je priljubljena destinacija za poletno ohladitev ob reki in senci predvsem za prebivalce Ljubljane in okolice. Zaradi neurejenosti turistične infrastrukture in ponudbe je turistični obisk nenadzorovan in ob viških sezone predstavlja čezmerno obremenitev za okolje, hkrati pa ne ustvarja priložnosti za lokalne ponudnike.

Največ enodnevnih obiskovalcev obišče Iški vintgar ob koncih tedna, ko je po ocenah tam od 1000 pa tudi do 3500 obiskovalcev, pri čemer je urejeno brezplačno parkirišče namenjeno le 200 avtomobilom. To povzroča številne težave, od težav s parkiranjem do velikih količin odpadkov, povečane potrebe po toaletnih prostorih ter neustreznega in nespoštljivega vedenja obiskovalcev v naravi.

Ob poletnih koncih tedna Iški vintgar obišče tudi do 3500 obiskovalcev dnevno, urejeno parkirišče pa sprejme le 200 avtomobilov. Foto: BoBo

Ponudba gostinskih objektov je omejena, do nadaljnjega je gostinski objekt v Iškem vintgarju zaprt, ravno tako je do nadaljnjega prepovedano prirejanje piknikov. Odlično izhodišče in izziv za lokalno kulinarično ponudbo je lahko prehranska kultura koliščarjev, ki pa je ponudniki v destinaciji Ig ne izkoriščajo, se zavedajo na občini in zato je to eden od ciljev v strategiji razvoja turizma.

Ig se sicer ponaša z najstarejšo kulturo koliščarjev oziroma mostiščarjev, ki je vpisana tudi na seznam Unesco dediščine in kot takšna predstavlja lepo priložnost za razvoj turistične ponudbe, vendar pa za načrtovanje tega razvoja v letošnjem proračunu ni namenjenih dodatnih sredstev, so zapisali na občini.

Med obiskovalci, ki v občini prespijo eno ali dve noči, delež tujih gostov kljub vsemu narašča in je dosegel že 95 odstotkov. Po podatkih občine je registriranih sedem nočitvenih obratov, ki skupaj premorejo 82 ležišč. Več je sicer enodnevnih obiskovalcev, ki pridejo na izlet, prireditev ali oddih in v veliki večini prihajajo iz Slovenije.

Turistična ponudba Iškega vintgarja bi lahko bila osnovana okoli kulture koliščarjev oziroma mostiščarjev, ki so živeli na tem območju. Foto: BoBo

Iška občina tudi letos ni vzpostavila posebnega režima parkiranja, za neupoštevanje parkirnih prostorov in načina parkiranja poskrbijo redarji iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Rešitev se obiskovalcem ponuja v avtobusni povezavi iz središča mesta do obračališča v Iški vasi, kamor vozi mestni avtobus 19I.

Na Občini Ig so sicer sporočili, da si v prihodnje v Iškem vintgarju želijo bogatejše turistične ponudbe in okoljsko ozaveščene obiskovalce in da bodo v naslednjih letih postopoma začeli z načrtom upravljanja.