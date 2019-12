Kobilarna Lipica in lipicanec prihodnje leto praznujeta 440. obletnico. Foto: MMC RTV SLO

Slovesnega dogodka se je na Dunaju udeležilo več slovenskih predstavnikov. Slovenska veleposlanica na Dunaju Ksenija Škrilec je direktorju Korotana Antonu Levstku čestitala za pobudo za poimenovanje sob po znanih Slovencih in dediščini Slovenije. "Odprli smo že pet sob, posvečenih slovenskim kulturnikom na Dunaju, za drugo leto pa jih imamo v načrtu še pet," je za Televizijo Slovenija povedal Levstik.

Na dogodku je bilo govora tudi o tem, da bosta Kobilarna Lipica in lipicanec prihodnje leto praznovala 440. obletnico. Ob tej priložnosti bo lipiški hotel Maestoso dobil novo podobo. Hkrati bosta prenovljena tudi bazenski in wellness kompleks, je pojasnil predsednik nadzornega sveta Holdinga Kobilarna Lipica Marko Drofenik, ki se je odprtja sobe udeležil skupaj z direktorjem holdinga Matejem Osetom.

Fotografije za opremo sobe, posvečene lipicancu in Lipici, so delo priznanega fotografa Joca Žnidaršiča. Foto: Matej Fisher

Na Dunaju sta se mudila tudi župan Občine Sežana David Škabar in član nadzornega sveta holdinga, sicer kamnoseški mojster, Jernej Bortolato, ki je predstavil Kras s kamnoseškimi izdelki. Slovesnosti se je udeležil tudi minister za Slovence po svetu Peter Jožef Česnik. "Lipica je svetovni pojem. Lipicanec pa ni samo konj, ampak simbol konjereje," je dejal Česnik in opozoril na pomen Korotana.

Študentski dom in hotel Korotan je zasnoval arhitekt Boris Podrecca, podobo sobe, posvečene lipicancu, pa arhitekt Edi Koraca, ki je zasnoval tudi sobe, posvečene glasbeniku Hugu Wolfu, čebelarju Antonu Janši, pravniku, sociologu, politiku in pedagogu Andreju Gosarju ter književniku Ivanu Cankarju. Fotografije za opremo sobe, posvečene lipicancu in Lipici, so delo priznanega fotografa Joca Žnidaršiča.