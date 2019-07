S tem pa pri Turizmu Bled niso najbolj zadovoljni, saj število turističnih postelj tako že presega število prebivalcev, ki jih je 8000.

Morali bi vzdrževati ravnotežje, da bi bilo število prebivalcev in število turističnih postelj enakovredno, saj bi to omogočalo trajnostni razvoj, je prepričan direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj. "Naš cilj ni kvantiteta, ampak kvaliteta," je poudaril.

Tudi letos se na Bledu obeta dobra turistična sezona z novimi rekordi v številu nočitev. Foto: BoBo

Imajo nekatere primere zelo lepo urejenih apartmajev in sob, kar bi radi še naprej spodbujali. Zato bodo za sobodajalce pripravili izobraževanje, kako izboljšati kakovost namestitev in kako naj vsak predstavi svojo posebnost. Ob tem si Rogelj želi, da bi gostje bivali pri domačinih in ne v praznih hišah, medtem ko bi se prebivalci izselili drugam.

Ker je trenutno v turizmu denarja dovolj, se odvijajo tudi prenove hotelov. Vrata je že odprl prenovljeni Hotel Jelovica z novim imenom Bled Rose Hotel, v katerem pa še poteka prenova wellnessa. Pozno jeseni se bo začela prenova Hotela Park, obeta pa se tudi prenova Hotela Krim.

Največ Angležev, vse več tudi domačih gostov

Struktura gostov ostaja tradicionalna. Največ je Angležev, sledijo Nemci, Italijani in Američani. Zelo dobri gostje so po Rogljevih besedah tudi Madžari, ki so na petem mestu. Nekoliko presenetljiv pa je precejšen porast domačih gostov, ki jih je bilo v prvem polletju kar za četrtino več kot v enakem obdobju lani in so se uvrstili na sedmo mesto.

V prvih šestih mesecih se je število nočitev v primerjavi z lanskim letom povečalo za pet odstotkov, junija pa za osem odstotkov. Na Bledu si bolj kot nadaljnje količinske rasti želijo večje kakovosti, v katero so zdaj usmerjene aktivnosti destinacije.

V oglaševanje sploh ne vlagajo več

Kot je na današnji novinarski konferenci na Bledu, na kateri so predstavili prihajajoče Blejske dneve, povedal Rogelj, so podatki o rasti blejskega turizma podobni kot za slovenski turizem.

Ob dobri zasedenosti v zadnjih letih na Bledu trenutno ne vlagajo sredstev v promocijo, pač pa se ukvarjajo z ustvarjanjem razmer, da bo destinacija tudi po umiritvi rasti za goste privlačna – tako zaradi urejene infrastrukture kot zaradi petzvezdičnih doživetij. Zato sredstva vlagajo v konkretne projekte, kakršna sta tudi urejanje pohodniških in kolesarskih poti.

V dvig kakovosti in trajnostni razvoj so usmerjene številne dejavnosti Turizma Bled v zadnjih letih. Foto: BoBo

Polnijo se tudi oddaljena parkirišča

"Pri vsaki stvari se vprašamo, kakšen je vpliv na okolje. Tega moramo ohraniti tako za domačine kot tudi za goste, ki prav zato prihajajo na Bled," je pojasnil Rogelj.

Učinki nekaterih ukrepov so že vidni. Tako se letos bolj polnijo tudi bolj oddaljena parkirišča, o katerih obiskovalce od pomladi obveščajo informacijske table. Tudi avtobusi hop-on hop-off so letos še bolj polni kot lani, kar je tako posledica boljše promocije kot tudi nove kartice mobilnosti. V luči varovanja okolja pa si Rogelj želi, da bi v prihodnje klasične avtobuse zamenjali z električnimi.

Trudijo se tudi s preusmerjanjem kopalcev z različnih lokacij ob Blejskem jezeru v Grajsko kopališče, k čemur letos prispeva brezplačna in do okolja prijazna sončna krema, ki je kopalcem na voljo na kopališču. Goste še naprej o primernem vedenju obveščajo tudi informatorji, ki letos zaenkrat ne srečujejo veliko primerov kopanja na nedovoljenih mestih.

Največ težav imajo s posamičnimi primeri kaljenja nočnega miru, kar bo prav tako treba urediti, je izpostavil Rogelj.

Na Jezersko predvsem zaradi narave

Še ena gorska občina se lahko pohvali z vse večjo obiskanostjo. Domači turisti dobro vedo, da se je pred poletno vročino v dolini prijetno umakniti na Jezersko, kjer je odlično izhodišče za obisk gora v okolici, kar privablja tudi vse več tujih gostov. Turizem so si zastavili pod geslom Kjer je narava doma, in res je - turisti na Jezersko prihajajo predvsem zaradi izjemno neokrnjene narave," je za Televizijo Slovenija poročal Jan Novak.

A kako naj taka tudi ostane, kako naj z roko v roki hodita gorski biser in turistični razvoj?

Jezersko vse bolj priljubljeno med turisti

"To je naš daleč največji izziv, kako ti dve stvari združiti oziroma ju hkrati plemenititi," priznava tudi župan Drejc Karničar. Lani so uredili prva javna parkirišča v središču vasi, zdaj urejajo parkirišča pri Ravenski koči, dolgoročno pa bi radi število parkirišč na najvišjih točkah omejili in promet ustavili že nižje v dolini.

"Vse investicije, ki so se v zadnjem času zgodile, so bile na področju novih nastanitvenih kapacitet in njihovi kakovosti, energetski učinkovitosti. Trudimo se, da bi gost na Jezerskem ostal dlje," pravi župan in poudarja, da je njihova prva ponudba torej narava, zadnjih pet let pa ponujajo tudi t. i. jezersko izkušnjo z etnografskim in kulinaričnim programom.

Jezersko – kjer je narava doma. Foto: BoBo

Dolina Kokre je kot nalašč za kolesarjenje, zato si nekoč želijo tudi kolesarsko stezo skoznjo, trenutno pa si aktivno prizadevajo predvsem za povezave za gorska kolesa po gozdnih stezah do Tržiča in Železne kaple (Bad Eisenkappel) na avstrijskem Koroškem.