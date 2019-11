Slovenija je med turisti izredno priljubljena. Foto: Reuters

Uvod v dogajanje bo Gostinsko turistični zbor GTZ, neke vrste olimpijada gostinstva in turizma. GTZ poteka od leta 1953 in velja za najstarejši dogodek slovenskega gostinstva in turizma. Vsako leto združi gostinske ter turistične delavce in mladino, ki se še uči za delo v stroki.

Turistično gostinska zbornica Slovenije (TGZS) dogodek pripravlja z namenom izobraževanja in izmenjave dobrih praks. Med tekmovalnimi kategorijami se bodo v treh dneh zvrstile denimo kulinarična artistika, poznavanje in točenje piva, priprava jedi pred gosti s postrežbo pripravljene jedi in priporočanjem vina ter latte art. Med sabo bodo znova tekmovali tudi sobarice in hotelski ter velneški receptorji. GTZ prinaša še strokovne posvete in predavanja, zvečer pa bo v okviru zbora potekala dobrodelna galavečerja v sodelovanju s kuharskimi mojstri Igorjem Jagodicem, Juretom Tomičem, Janezom Dolšakom in Tomažem Kavčičem. Del izkupička večerje bo namenjen projektu Veriga dobrih ljudi, podelili pa bodo tudi priznanja kakovosti TGZS.

Dnevi slovenskega turizma se bodo nadaljevali v torek in sredo. V torek se bo dogajanje začelo z novinarsko konferenco, na kateri bodo med drugim spregovorili gospodarski minister Zdravko Počivalšek, direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak, predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Blaž Cvar ter predsednik Turistične zveze Slovenije (TZS) Pavle Hevka.

Sledilo bo plenarno zasedanje, na katerem se bodo ključni govorci usmerili v prihodnost in spremembe, ki so potrebne za dvig dodane vrednosti v turizmu. Navzoče bo pozdravil premier Marjan Šarec. Zvečer bodo podelili najvišja priznanja v slovenskem turizmu.

Konec akcije Moja dežela - lepa in gostoljubna

Sredino dogajanje bo zaznamoval 22. turistični forum, na katerem bo v ospredju preoblikovanje turizma skozi oči potrošnikov in ponudnikov storitev v turizmu. Potekala bo tudi zaključna prireditev letošnje akcije Moja dežela - lepa in gostoljubna, dogajanje pa bo zaokrožila predstavitev nove izdaje gastronomskega vodnika Gault&Millau Slovenija 2020 in podelitev priznanj najzaslužnejšim na področju gastronomije v Sloveniji.