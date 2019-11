Več kot tri metre in pol snega je pobelilo kaninske strmine. Foto: Miloš Batistuta

Na smučišču je zapadlo že dobrih tri metre snega, zato s snežno odejo ne bodo imeli težav. Kanin je edino smučišče pri nas, kjer že pripravljajo smučarske proge za prihajajočo sezono, ki se bo tam začela naslednji petek.

Na progah so že pridno na delu ratrakisti, ki utrjujejo proge in teptajo sneg. Če je vreme lepo je delo precej enostavno v megli, ki je pretekli mesec pogosto prekrila proge, pa je potrebno veliko pozornosti in previdnosti, da se izognejo nesrečam.

Tudi žičnice so pripravljene na naval smučarjev. Foto: Miloš Batistuta

“Najprej je potrebno proge spraviti, kot pravimo, v ustrezne gabarite, da imajo pravo širino in smer. Prvi sneg smo stisnili in uredili v potrebne ceste in poti, zdaj pa to delo nadgrajujemo” je za Televizijo Slovenija povedal vodja obratovanja Jože Skočir.

“Cel november smo imeli težave z vremenom, a smo vse potrebne obnovitvene postopke na žičnični infrastrukturi uspeli izvesti”, pa je o stanju žičnic povedal vodja žičnic na Kaninu, Marko Mlekuž.

Samo upamo lahko, da bo ob začetku sezone sodelovali tudi vreme. Foto: Miloš Batistuta

Prvi turni smučarji so proge sicer že preizkusili in so nad novozapadlim snegom navdušeni. Ta konec tedna pa se bomo že lahko spustili po progah v sosednjem Neveljskem sedlu, tik čez mejo v Italiji. Po začetku sezone na Kaninu pa se bomo lahko ponovno vozili tudi po povezanem čezmejnem smučišču.