Smučišče po nekajletni prekinitvi dejavnosti in menjavi lastništva prenavlja družba Gače.

Direktor podjetja Borut Koprivnik je na današnji novinarski konferenci povedal, da bodo sedežnico usposobili z denarno podporo, ki so jo dobili na razpisu za razvoj podeželja lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine.

Na sedežnici bodo opravili posebne preglede, zamenjali bodo sornike in vse olje ter vzpostavili novo varnostno linijo. Nadomestili bodo 1,2 kilometra še pod prejšnjimi lastniki ukradenega kabla, pregledali bodo vlečne vrvi in opravili še druga potrebna dela.

Foto: Televizija Slovenija

Smučišče na Gačah nad Črmošnjicami je zadnjo sezono kljub relativno zeleni zimi delovalo skupaj skoraj dva meseca in preteklo smučarsko sezono so rešili na račun lani kupljenih 15 snežnih topov.

Nekoč tudi po 27.000 smučarjev letno

Priprave na novo sezono že potekajo. Opravili so vrsto vzdrževalnih del, do zime pa jih čakajo še vzdrževalna dela na vseh vlečnicah, servis vseh treh teptalnih strojev in snežnih sani.

V podjetju Gače predvidevajo, da bodo v prihodnjih letih in ob polni zmogljivosti na Gače privabili še več smučarjev. Teh je bilo v najboljših letih letno tudi do 27.000.

Gače so prav tako del največje povezave evropskih smučišč z enotno smučarsko vozovnico:

- Pod eno vozovnico po novem 8 slovenskih smučišč

Smučišče Gače pod 965 metrov visokim Pogorelcem, edino večje dolenjsko in belokranjsko smučišče, ki na 55 hektarjih obsega 6,5 kilometra tekaških in osem kilometrov smučarskih prog s trisedežnico in petimi vlečnicami, je bilo v svojih najboljših časih priljubljena točka belokranjskih, dolenjskih in posavskih smučarjev. Med tamkajšnjimi pogostimi gosti so bili tudi hrvaški smučarji.

Zaradi dokaj nizke nadmorske višine (med 700 in 965 metri) ga kljub umetnemu zasneževanju pestijo zelene zime s pomanjkanjem snega.

Foto: Televizija Slovenija

Pozimi tekme, poleti kolesarji

Podjetje Gače bo letos prevzelo tudi gostinsko ponudbo, s sodelovanjem drugih gostinskih ponudnikov pa januarja in februarja prihodnje leto načrtujejo t. i. gurmanske konce tedna in akustične glasbene nastope.

Oživitev smučišča Gače

Tudi letos bodo poskrbeli za servis in izposojo smuči, za smučarsko šolo pa bosta skrbeli smučarska šola Gače in Rogova šola smučanja, ki bosta sodelovali pri skupnem projektu Šolar na smučeh in pri organizaciji prireditve Dan smučišča Gače.

Smučarska zveze Slovenije bo tudi na Gačah pripravila več veleslalomskih regijskih in državnih tekem za mlajše kategorije in mednarodno tekmo master pokala. Na Gačah bodo v zimski sezoni pripravili tudi tekmo za pokal Gač.

O dolgoročnejših načrtih je Koprivnik dejal, da je cilj družbe Gače celoletno delovanje, povezano predvsem z gorskim kolesarstvom in pohodništvom. Na Gačah se tako pripravljajo na ureditev kolesarskih in pohodniških poti, uredili bi radi proge za spust s kolesi, prilagodili sedežnico za prevoz kolesarjev in koles. Načrtujejo tudi izposojevalnico gorskih in električnih koles, je med drugim povedal Koprivnik.