Na Veliki planini že nekaj let zapored ugotavljajo rast števila obiskovalcev. Foto: BoBo/Manca Rožman

Največ obiskovalcev Veliko planino obišče poleti, najbolj priljubljena med izletniki in dopustniki pa je prav v avgustu. Ob lepem vremenu se lahko število obiskovalcev v letošnjem avgustu podvoji, je povedal direktor družbe Velika planina Leon Keder. Na planino se več obiskovalcev povzpne ob koncih tedna. Avgusta tako ob koncih tedna pričakujejo 2000 obiskovalcev na dan. V poletnih mesecih je polovica obiskovalcev tujcev, prevladujejo Francozi, Španci in Italijani. Čez leto je sicer tujih obiskovalcev 20 odstotkov, se pa število tujih gostov vsako leto povečuje.

V poletnih mesecih je polovica obiskovalcev Velike planine tujcev, prevladujejo Francozi, Španci in Italijani. Foto: BoBo/Manca Rožman

Z nihalko potnike na planino vsak dan vozijo od leta 1964, od leta 1996 pa število potnikov štejejo elektronsko. Prvih sedem mesecev letošnjega leta kaže na rekorden obisk, je povedal Keder. Cena prevoza z nihalko in sedežnico je enaka kot lani. Dnevna vstopnica za odrasle stane 17 evrov, za študente in upokojence 15 evrov, otroška vstopnica pa 13 evrov.

"Predvidevamo, da bomo letošnje leto prav tako končali z dobičkom, ki bo v okviru lanskega. Seveda ob lepem vremenu in predvidenem obisku turistov," je dodal direktor. Po podatkih agencije za javnopravne evidence in storitve je imela družba Velika planina lani za 1,2 milijona prihodkov, dobiček podjetja pa je znašal 120.000 evrov.

Poletje na Veliki planini

Poletna sezona se je na Veliki planini začela na začetku junija, ko na planino pridejo pastirji in živina. Tradicionalne dogodke v poletnih mesecih, kot so tekmovanje harmonikarjev, praznik trniča in praznik Marije Snežne, bodo spremljali tudi drugi dogodki, kot so otroške delavnice in sobotni vodeni ogledi.

Ob prazniku Marijinega vnebovzetja, ki ga zaznamujemo 15. avgusta, bo na planini tudi tradicionalno bogoslužje. Keder je obljubil, da bo ob prazniku veliko "dobre hrane in dobre družbe".

Poleg žičniških naprav in treh gostinskih obratov družba upravlja tudi Kamp Alpe. Kamp, ki je pod Veliko planino v bližini spodnje postaje nihalke, je v poletnih mesecih polno zaseden, za obisk je potrebna rezervacija. Kamp sprejme od 100 do 150 obiskovalcev, letošnja zasedenost pa je najboljša, kar so jo kadar koli imeli. Blizu polne zasedenosti so v poletnih mesecih tudi koče, ki se oddajajo v najem.

Na planini pričakujejo, da jih bo ob avgustovskih koncih tedna obiskalo 2000 ljudi na dan. Foto: BoBo/Manca Rožman

"Večji obisk turistov sovpada z večjim onesnaževanjem. Zaradi čedalje večje ozaveščenosti pa gostje ne puščajo odpadkov vsepovsod kot v preteklih letih. Kljub temu določeni odpadki nastanejo, te je treba odnesti v dolino na ustrezno deponijo. Spoprijemamo se tudi z izzivom odpadnih voda, npr. greznice, ki ga v sodelovanju z Občino Kamnik intenzivno rešujemo," je opisal Keder.

Gostilna Pod žičnico na spodnji postaji nihalke na Veliko planino, ki je bila januarja 2017 uničena v požaru, še ni zgrajena. Pojasnil je, da so trenutno v sklepni fazi pridobivanja potrebnih soglasij. Graditi bodo po njegovem mnenju predvidoma začeli jeseni.

Večino sredstev vlagajo v obnavljanje

Letos večjega izpada v delovanju nihalke ni bilo, tehnična vzdrževalna dela pa po njegovih navedbah izvajajo redno. Med obnovami, ki so predvidene za letos, je menjava nosilnih vrvi nihalke. Te bodo predvidoma zamenjali konec leta, ko je obisk planine manjši. Glavna nosilna vrv ima 25-letno dobo trajanja, vsaka štiri leta pa jo je treba popuščati in skrajšati, da kabine niso ves čas obešene na istem mestu. Večino sredstev pa bodo letos vložili v obnovo gostinskih obratov in turističnih nastanitev.

V naslednjih dveh letih pa načrtujejo prenovo Kampa Alpe, gradnjo novega objekta pri spodnji postaji nihalke in ureditev parkirišč pri spodnji postaji nihalke.