Mesto Dubrovnik (na fotografiji) načrtuje prihodnje leto omejiti število restavracij v starem mestnem jedru. Gre za del ukrepov proti negativnim vplivom množičnega turizma. Foto: Reuters

Na Hrvaškem so 25. oktobra presegli obseg celotnega turističnega prometa v letu 2018. Število turističnih obiskov pri južnih sosedih se je do takrat okrepilo za pet odstotkov, turističnih prenočitev pa je bilo za dva odstotka več kot v enakem obdobju leta 2018.

Potem ko je bil oktobra presežen celoletni lanski dosežek, je zgodovinskih 20 milijonov obiskov dodatno potrdilo moč in stabilnost hrvaškega turizma, tako da je sektor tudi v zelo zahtevnem letu 2019 dosegel odlične rezultate, je ocenil predsednik hrvaške turistične skupnosti (HZT) Kristjan Staničić.

Staničić pričakuje, da bodo tudi v prihodnjem letu obdržali pozitivne trende. Optimizem je podkrepil z napovedmi številnih turističnih agencij in prevoznikov, ki načrtujejo dodatne programe za obiske na Hrvaškem v letu 2020, so zapisali na spletni strani hrvaškega ministrstva za turizem.

Hrvaški minister za turizem Gari Cappeli je ocenil, da je turizem "pravo gonilo" gospodarskega razvoja Hrvaške, potem ko so v preteklih letih odprli številne visokokakovostne namestitve in nove turistične ponudbe. "Ta zgodovinski rezultat, to nepredvidljivo turistično leto, v katerem smo prvič presegli 20 milijonov turističnih prihodov, je dokaz in potrditev kakovostne sinergije javnega in zasebnega sektorja, brez njih to ne bi bilo mogoče." Dodal je: "Verjamem, da bo ta rekord motivacija vsem, da gradimo naprej in delamo hrvaški turizem boljši."

Nemci, Hrvati in nato Slovenci

Na Hrvaškem je bilo letos največ tujih turistov iz Nemčije, Slovenije, Avstrije, Poljske, Italije, Češke in Velike Britanije, so dodali. Na drugo mesto za Nemci so se medtem zvrstili domači gostje.

Kot so dodali pri ministrstvu, so prvič v letu dni presegli tudi 107 milijonov prenočitev. Največ prenočitev so imeli v občinah Dubrovnik, Rovinj, Poreč, Split in Medulin.