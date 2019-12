Nekatere države za Nizozemsko uporabljajo izpeljanke imena Holandija. Foto: Reuters

Nova nizozemska turistična strategija bo začela veljati januarja, v njej pa piše, da mora država na novo poiskati svojo identiteto, katere glavna točka je odločitev: z vseh napisov, promocijskega materiala, spominkov in spletnih strani je treba opustiti ime "Holandija" in striktno uporabljati le in samo ime Nizozemska, piše Independent. "Nizozemska in Holandija ne smeta biti več sinonima, želimo, da se vzdevek Holandija opusti in se ga nadomesti z uradnim imenom države. Nekoliko nenavadno je, da smo do zdaj promovirali le majhen del države," so zapisali.

Projekt bo stal 200.000 evrov in je del širše prenove turistične in siceršnje prenove podobe države, ki jo želijo končati pred dvema pomembnima dogodkoma naslednje leto - glasbenim festivalom Pesem Evrovizije, ki ga bo Rotterdam gostil maja, in udeležbo na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu julija in avgusta.

Nizozemski navijači so povsod opazni po zaslugi oranžne barve. Foto: Reuters

Nizozemska je že predstavila tudi nov logotip - oranžni tulipan je zamenjala s črkama NL, ki pa sta ozaljšani tako, da spominjata na tulipan. Logotip je prešnji mesec predstavil minstrica za trgovino Sigrid Kaag. Spremeniti bodo morali tudi uradno turistično stran države Holland.com in slogan "To je Holandija".

Holandija je ena izmed pokrajin na Nizozemskem, v kateri ležijo najbolj znana mesta v državi, kot so Amsterdam, Rotterdam in Haag.

Deset milijonov več turistov v prihodnjem desetletju

Nizozemci želijo z novo strategijo doseči, da bodo tujci obiskali tudi kakšna druga mesta, ne le Amsterdam, in pri tem uporabljali bolj trajnostne oblike turizma in v državi ostali dlje. Maja pa so napovedali, da bo turistična zveza nehala aktivno promovirati Nizozemsko kot turistično destinacijo, saj so nekatera mesta že prenatrpana s turisti. "Premakniti se moramo od promocije destinacije k upravljanju turizma," so dodali.

Nizozemsko naj bi v prihodnjem desetletju obiskalo 29 milijonov ljudi - letos jo je 19 milijonov. Še posebej velik naval je na Amsterdam, ki ima milijon ljudi in letno 17 milijonov obiskovalcev.