Nudističnim plažam vztrajno upada obisk. Foto: EPA

V Francoski tiskovni agenciji AFP so pripravili poročilo o nudizmu na hrvaški obali. Čeprav je naša južna soseda nekoč veljala za raj tistih, ki želijo poletje preživeti s čim manj oblačili, se to zadnja leta spreminja. Hrvaška je nekoč premogla 35 kampov za nudiste, zdaj pa jih je ostalo odprtih le še 9.

Razlogi za upad so vojne na Balkanu, več nudističnega turizma v Španiji in Italiji in predvsem manjše zanimanje za nudizem med mladimi. Večina gostov v nastanitvenih mestih za nudiste je starejših od 50 let, pravijo turistični delavci.

Hrvaške plaže so letos tudi sicer precej bolj prazne, opažajo tamkajšnji turistični delavci. Foto: BoBo

Nenad Škuflić, upravljavec kampa Koversada, kjer na približno sto hektarjih gostijo več kot 5.000 gostov, pravi, da mladih takšna oblika turizma preprosto ne zanima več. Njegov kamp, ki so ga odprli leta 1961, je včasih gostil tudi po 15.000 gostov naenkrat. Katarina in Dušan, ki ju je ustavila novinarka AFP-ja, dopust v Koversadi preživljata že skoraj 50 let. "Vsi se počutijo bolj svobodni," je dejala Katarina.

Začetki nudizma na Hrvaškem segajo v 30. leta prejšnjega stoletja, ko je otok Rab postal priljubljena destinacija nudistov. Po mnenju strokovnjakov bi te zlate čase nudizma lahko obudili, a bo za to potrebna sprememba ponudbe. Namesto množičnega turizma gostje pričakujejo več butičnega turizma, ki ponuja storitve višje kakovosti.