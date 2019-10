Sanjska vila z bazenom in toboganom v značilni roza barvi. Foto: Spletna stran Airbnb

23. oktobra bo na portalu AirBnB na voljo sanjska počitniška vila legendarne igrače Barbie. Vila v središču kalifornijskega Malibuja, poleg dveh spalnic in kopalnic, vključuje večnamensko dvorano, košarkarsko igrišče, prostorno verando, meditacijsko sobo, studio za ustvarjanje, kuhinjo s polnim hladilnikom in zunanji bazen s pogledom na sončni zahod.

Obiskovalce vile bodo med njihovo nastanitvijo v hiši obiskale uspešne ženske in jim predstavile svoje kariere. Učili se bodo sabljanja z dobitnico bronaste olimpijske medalje Ibtihaj Muhammad, kuhanja z mojstrsko kuharico Gino Clarke-Helm in spoznavali vesoljsko raziskovanje z raketno znanstvenico Jill Meyers.

“Kot lastnica hiše in poslovnica sem zelo srečna, da lahko mojo sanjsko hišo prvič ponudim tudi v najem.” je ob objavi posestva na portalu zapisala Barbie. Podjetje, ki upravlja s spletnim nepremičninskim portalom je ob tej priložnosti naznanilo milijonsko donacijo za dobrodelno organizacijo, ki v sklopu projekta Barbie Dream Gap, izboljšuje položaj žensk po svetu.

Barbie je, kot pravijo v podjetju Matel, ki lutke izdeluje, simbol sposobnosti in uspeha mnogih žensk, ki so soustvrile človeško zgodovino, oziroma bodo to storile v prihodnosti. Hiša je poleg luksuznega prenočišča neke vrste muzej za omenjene uspehe in zgodovino razvoja lutke, ki v ogromni garderobni omari vključuje razstavo Barbie modnih trendov.

Obiskovalci bodo za nastanitev odšteli le 60€, do nje pa se bo dokopal srečnež, ki bo prvi uspešno opravil rezervacijo. Možnost rezervacije se bo odprla 23. septembra ob dveh ponoči po našem času, poznavalci pa pričakujejo, da bo do rezervacije prišel eden od samodejnih računalniških rezervacijskih programov, ki postopek opravijo v trenutku.