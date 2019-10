Tudi Ralf Schumacher je natrgal nekaj kilogramov rebule. Foto: Damijan Simčič

44-letni Nemec je velik ljubitelj Brd in redno zahaja tja po zaloge vina za svojo restavracijo s sredozemsko kulinariko Schumachers v Bergheimu v bližini Kölna.

Mlajši brat Michaela Schumacherja se je ob tokratnem obisku zavzel za še bolj poglobljeno sodelovanje in postaja ambasador rebule.

Kot je povedal, je razlog zelo preprost – okus rebule mu nadvse ugaja, za svojo restavracijo pa je načrtno iskal lahko, kakovostno in pitno vino.

V Nemčiji slovenska vina še niso prav dobro znana, tudi zato je Schumacher z veseljem sprejel vlogo promotorja slovenske žlahtne kapljice. Tako je za svojo novo blagovno znamko Schumacher selection poleg rebule izbral še klasično penino, sauvignon, barikirani chardonnay, modri pinot, cabernet franc in pikolit.

"Gosti restavracije so rebulo zelo dobro sprejeli. Nekateri se malce čudijo, zakaj ne spodbujam pridelovalcev italijanskih ali francoskih vin. Zato je sodelovanje s Kletjo Brda dobro za obe strani," pa je povedal za Delo.

V Brdih letos manj pridelka

Sicer pa so letos v Kleti Brda z zadružniki pridelali 6.300 ton grozdja, kar je 15 odstotkov manj od povprečno pričakovanega letnega pridelka. Kljub padcu niso razočarani, saj bodo letošnja vina zaznamovali izrazita sadnost, zmerne kisline in alkoholi, zato obetajo veliko, je povedal enolog Darinko Ribolica.

Vinogradniki so bili letos najbolj zadovoljni z rebulo. Te so pridelali največ, kakovost pa je velika. Po količini je sledil pridelek merlota, ki ni bistveno odstopal od povprečja. Tudi na splošno so briški enologi zelo zadovoljni z rdečimi sortami, saj je sončen in topel september omogočil ugodno fiziološko dozorevanje grozdja.

"Osnovno vino za penine, modri pinot in chardonnay, smo začeli trgati 30. avgusta. Redna trgatev pa se je začela 4. septembra. Štiristo družin, članic zadružne kleti, večji del trgatve končuje v prvem tednu oktobra, nekatere druge posebnosti pa bodo v vinogradu ostale še do sredine meseca," je povedal direktor Kleti Brda Silvan Peršolja.