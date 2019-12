Kolo v zalivu Guanabara čaka prve potnike. Foto: Reuters

"Čudovito mesto", kot ima vzdevek Rio, se že zdaj ponaša s kopico slavnih točk, ki si jih obiskovalci morajo ogledati. Med najbolj priljubljenimi so kip Kristusa Odrešenika, Sladkorna gora, stadion Maracana, Sambadrom, plaži Copacabana in Ipanema, most Rio-Niteroi in tako naprej.

V petek pa bodo uradno odprli najnovejšo pridobitev – velikansko panoramsko kolo, ki so ga poimenovali Rio Star. Kolo že stoji, sega kar 88 metrov v višino in se baha nad zalivom Guanabara.

"Panoramsko kolo postane mestna ikona, kjer koli ga postavijo. V Riu bo imelo posebno mesto, saj bo z njega odlično videti vse druge znamenitosti, obenem pa bo to tudi največja tovrstna znamenitost v vsej Latinski Ameriki," je dejal vodja projekta Fabio Bordin.

Med najbolj znana panoramska kolesa, po izumitelju Georgeu Ferrisu imenovana tudi Ferrisovo kolo, spadajo tista v Londonu, Singapurju in Las Vegasu, kjer trenutno stoji največja tovrstna znamenitost na svetu, saj je tamkajšnje kolo visoko 168 metrov.

Seveda se je v tekmo za najvišje panoramsko kolo vključil tudi Dubaj, ki je za prihodnje leto napovedal odprtje več kot 200 metrov visokega kolesa.

Ferris je prvo takšno kolo sicer postavil za svetovno razstavo v Chicagu leta 1893, takratna znamenitost pa je bila pravi palček v primerjavi z današnjimi velikani, saj je prvo kolo merilo "samo" 80 metrov.