Poletje se kar ne konča ... Foto: BoBo

Sončno vreme, jasno nebo in visoke temperature. Skoraj pravljični oktober. Čeprav bomo kmalu zakorakali v november, se poletje kar ne konča. Temperature na Primorskem presegajo 25 stopinj, morje jih ima 20.

Salvatore, ki živi v Kopru, lepo vreme rad izkoristi za kakšen skok v morje. "Super čas je. Tisti, ki ima dovolj prostega časa in mu je narava všeč, je v takem vremenu lahko tudi jeseni zunaj. Rad se odpravim na plažo, plavam, se sončnim, rešim kakšno križanko, potem pa odidem domov."



Tudi v lokalnih kavarnah se pozna, da se je poletje podaljšalo. Eden izmed gostincev, Blaž Živec, je povedal: "Se pozna, da so popoldnevi sončni, topli. Jutranje malice in oddihi se kar podaljšajo v popoldanske ure. Ogromno je turistov, pa tudi mladih, ki si radi privoščijo kepico sladoleda."

Čeprav lahko v sončnem in suhem vremenu uživamo še vsaj ta konec tedna, pa je marsikdo mnenja, da je čas za jesen in ne poletje. Domačina Milivoja Hrovatina smo ujeli med ribolovom na enem od koprskih pomolov: "Ribarim ali pa grem v hribe. Vreme mi je všeč, saj lahko uživamo v njem. Ni pa to pravilno, saj ni letnega časa, tako da je to problem. Mislim, da nas bo narava kar krepko kaznovala."

Lepo vreme nas bo spremljalo še vsaj nekaj dni, sredi prihodnjega tedna pa vremenoslovci napovedujejo ohladitev.