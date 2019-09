Blejsko jezero očara vsakogar, ki ga obišče. Foto: Reuters

V reviji so zapisali, da je Slovenija umeščena med Italijo in Avstrijo, da ima svoj delček Alp in vrata v Mediteran. "Zdi se, da ima Slovenija vsega po malem," navajajo avtorji. Kot ugotavljajo, so Julijske Alpe "osupljive iz vseh zornih kotov, posebej impresivne pa so kot ozadje smaragdno zelenih voda Blejskega jezera".

Posebej izpostavljajo tudi lepoto slovenskih gozdov, "ki pokrivajo polovico površja države" in s paleto odtenkov zelene, "olivno zeleno, jabolčno zeleno, neonsko zeleno, rumenozeleno, temno zeleno, kaki zeleno, mint zeleno, morsko zeleno spominjajo na ročno prešito odejo".

Conde Nast Traveller je na seznam 40 najlepših držav na svetu med državami nekdanje Jugoslavije uvrstil tudi Hrvaško, ki jo opisuje kot "deželo apnenčastih jam, valovitih polj in belih prodnatih plaž", in Črno goro, ki se lahko pohvali, kot je zapisal pesnik George Gordon Byron, z "najlepšim srečanjem kopnega in morja".

Na seznamu so poleg omenjenih še Nova Zelandija, Kostarika, Avstralija, Kenija, Tajska, Japonska, Islandija, Avstrija, Dominikanska republika, Kanada, Norveška, Švica, Mauritius, Španija, Mehika, Grčija, Namibija, Finska, Čile, Filipini, Portugalska, Ciper, Venezuela, Bocvana, Oman, Nepal, Brazilija, Sejšeli, Peru, Šrilanka, ZDA, Italija, Turčija, Južna Afrika, Indija, Maroko in Kolumbija.