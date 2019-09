Nekdanje Atomske toplice, danes Terme Olimia. Foto: MMC RTV SLO

"Če pogledamo razvoj, ki ga je občina Podčetrtek naredila s paradnim konjem Termami Olimia, ki nedvomno so paradni konj – ne samo kot stavbe in arhitektura, ampak predvsem po vsebini ... So tisti, ko so pravzaprav začeli prvi v Sloveniji povezovati zdraviliški turizem in turizem dobrega počutja," je pojasnil Iztok Altbauer, član slovenske strokovne komisije, ki je v superfinalu Evropska destinacija odličnosti (EDEN) 2019 pri nas izbirala med destinacijama Dolenjska in Podčetrtek, nazadnje pa se odločila za drugo.

Foto: MMC RTV SLO

Fizično, duševno in kognitvino zdravje

Turizem dobrega počutja je Evropska komisija za namene letošnjega razpisa opredelila kot vrsto turizma, ki obsega turistične dejavnosti, katerih glavni namen je prispevek k fizičnemu, duševnemu in kognitivnemu zdravju obiskovalcev.

Foto: MMC RTV SLO

V turizem dobrega počutja se tako uvrščajo programi zdravja in dobrega počutja (različne vrste razvajanja, joga in meditacija, športne dejavnosti in fitnes, lepotni tretmaji, duhovne vaje, prehranski in razstrupljevalni programi, talasoterapija), ki jih izvajajo posamezne ustanove (zdravilišča, termalni centri, hoteli, organizatorji križarjenj).

Treba je misliti nase

"Zahteve gostov so se v zadnjih letih spremenile, saj so ljudje vse bolj ozaveščeni, da je treba nekaj narediti zase – vložiti nekaj vase v tem hitrem tempu življenja," pravi direktor prodaje v Termah Olimia Vasja Čretnik.

Čretnik pravi, da skušajo goste naučiti, da morajo misliti nase, ne le brzeti. Foto: MMC RTV SLO

"Če je wellness nekako trenutno uživanje, ko te maser sprosti in naredi nekaj dobrega za tvoje telo, pri selfnessu narediš sam nekaj dobrega zase. Mi poskušamo zasaditi seme, da pomislijo na to tudi potem, ko že pridejo domov. Vsak dan za vse goste priredimo jutranjo vadbo, pokažemo jim, kako je videti vitalna prehrana, kako zmanjšajo glikemični indeks s pitjem limonade," je pojasnil za MMC.

Pred 15 leti so v Termah Olimia slovesno odprli prenovljeni bazenski kompleks Termalija in največji center savn, ponudbo wellnessa pa je v današnjem času prerasel selfness. Foto: MMC RTV SLO

Zdravo, aktivno, zeleno

Aktivno in zdravo življenje ter doseganje osebnega zadovoljstva in notranjega miru je torej zmagoviti recept. V Podčetrtku pa tega ne dosegajo sami – leta 2010 so moči združili s sosednjima Bistrico ob Sotli in Kozjim ter postali destinacija treh občin.

Foto: MMC RTV SLO

V njej je združenih okoli 30 turističnih ponudnikov, ki ponujajo doživetja, namestitve ali kulinariko. "Torej vse lahko lahko vidiš, poješ, kjer lahko spiš," povzame direktor Turizma Podčetrtek Boštjan Misja.

Kulinarično razvajanje z avtohtonim slovenskim krškopoljskim prašičem. Foto: MMC RTV SLO

Letos so dosegli nov rekord prenočitev – pri njih je spalo 2400 gostov, opazili pa so tudi porast gostov iz držav Beneluksa. "Tudi zaradi prizadevanj Slovenske turistične organizacije, ki trži "zelena, aktivna in zdrava" – to je zanje očitno zelo pomembno. In ta destinacija je njim očitno pisana na kožo – da nekje spijo, so tukaj 14 dni, otroci nekam gredo, pomembno je zanje, da jih ne zapiramo, ampak ves čas pošiljamo ven, da tudi poleti nimajo občutka gneče, saj lahko vedno najdeš miren kotiček," meni prvi mož lokalnega turizma.

Združeni z nagrado. Foto: MMC RTV SLO

Gosta ne zanima, kje teče meja

"Verjetno smo eni redkih tistih, ki že danes vemo, da meja gostu ne predstavlja popolnoma nič. Da sploh ne ve, kje je meja – zdaj, ko smo v Evropi, ne ve niti za državno, kaj šele za občinsko mejo. Gost išče različna doživetja, in mi smo ta del, ki mu lahko ponudimo v Podčetrtku, odlično dopolnili s sosednjima občinama," sodelovanje opiše Peter Misja, župan Podčetrtka, ki že sam ponuja nekaj "klasičnih" vsebin in lokacij, kot so domačija Amon, jelenja farma, čokoladnica, lekarna in samostan v Olimju.

Grad Podsreda. Foto: MMC RTV SLO

"Star pregovor pravi: Če želimo na cilj priti hitro, se moramo na pot odpraviti sami, če pa želimo priti daleč, pa moramo biti povezani, združeni," ob tej priložnosti dodaja Milenca Kranjc, županja občine Kozje, kjer obiskovalce v zadnjem času pritegne predvsem obnovljeni grad Podsreda.

Domiselna skupinska soba v hostlu Gabronka. Foto: MMC RTV SLO

"Naša občina v ta paket prinaša naravo – v celoti leži v območju Nature 2000. Odprli smo tudi svoj hostel, delamo pač z majhnimi koraki, takimi podeželskimi, in to bomo tudi negovali. Nikoli se ne bomo šli visokega množičnega turizma, ker se tega niti ne moremo iti. Takšnega, zelena, pa se lahko. Bistvo novega turizma pa je biti nekaj posebnega," doda še župan Bistrice ob Sotli Franjo Debelak.

150 evropskih destinacij odličnosti

"Dejstvo je, da je ta evropski projekt odličnosti projekt, s katerim smo v Sloveniji pred desetimi leti začeli promovirati in razvijati trajnostni turizem, zato nam je še posebej pri srcu," o projektu EDEN pove direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak.

"Takrat smo oblikovali prve strateške usmeritve za trajnostni razvoj in mislim, da se je v tem desetletju Slovenija res razvila v prepoznavno trajnostno destinacijo. Ne nazadnje smo pred tremi leti postali prva zelena destinacija na svetu," je spomnila.

Slovesna podelitev nagrad v Podčetrtku. Foto: MMC RTV SLO

Destinacija Podčetrtek je tako postala del največje evropske mreže na področju trajnostnega turizma in se tako pridružila zmagovalcem iz preteklih let: dolini Soče, Solčavskemu, Kolpi, Idriji, Laškemu, Brdom in Kopru. V evropski družini je skupno že 150 destinacij odličnosti.

Zdrava tekmovalnost – s samim seboj

"Teža takih nagrad je, da slovenska mesta, občine, pokrajine, med sabo na neki način tekmujejo. Ampak ne tekmujejo na področju turizma, kdo bo boljši, ampak zato, da bodo same vsaka na svojem področju napredovale," pomen tovrstnih tekmovanj opiše minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki meni, da gre hkrati tudi za priznanje STO-ju, ki poleg osnovne naloge - promocije Slovenije v tujini, skrbi tudi za strokovni del in bdi nad usmerjevanjem turističnega razvoja v sami Sloveniji.