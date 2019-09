Na Mont Blanc se po zadnjem ukrepu lahko vzpne največ 214 ljudi na dan. Foto: EPA

Jean-Marc Peillex, župan alpskega mesta Saint-Gervais, ki je za večino alpinistov izhodiščna točka za osvojitev gore, že več let opozarja na prenasičenost alpinistov na Mont Blancu, kapljo čez rob pa je povzročil britanski turist, šlo naj bi za nekdanjega vojaka, ki je v soboto za šalo na pot vzel napravo za veslanje. Nato ni imel dovolj moči, da bi jo s seboj odnesel še v dolino, zato jo je pustil v zavetišču na 4362 metrih.

Moški se je po besedah župana predstavil kot Disney. "S takšnim imenom si bi kdo mislil, da je bil prepričan, da je v zabaviščnem parku," je v odprtem pismu zapisal župan.

Poleg tega pa se je konec tedna nemški turist na Mont Blanc odpravil s psom, čeprav so ga policijske patrulje, ki pot nadzirajo med pestro turistično sezono, opozorile, naj tega ne počne. "Obljubil je, da bo psa pustil v zavetišču na gori in se na vrh odpravil sam," je zapisal Peillex. Namesto tega pa se je moški na vrh skupaj s psom odpravil sredi noči. Žival je podvig sicer preživela, vendar s precej poškodovanimi tacami.

Incidenta pa nista izjemi – junija sta dva švicarska plezalca z letalom pristala vzhodno od vrha Mont Blanca in se nato poskušala odpraviti na vrh. Prestregli so ju gorski policisti, dobila pa sta kazen 38 evrov in dovoljenje za polet domov. Po podatkih Guardiana sta namreč prekršila zgolj zakon, ki se navezuje na pristajanje letal na tistem območju iz 60. let prejšnjega stoletja.

"To se zdaj dogaja že res predolgo," je zapisal Peillex in pozval Macrona, naj pripravi zakone, ki bi bili v veljavi že do sezone leta 2020 in resno kaznovali vse tiste, ki jih kršijo, ter na Mont Blancu ponovno vzpostavili mir.

Oblasti imajo sicer že kar nekaj časa težave s številnimi alpinisti, ki bi se radi vzpeli na 4810 metrov visoko goro, zaradi tega so vzpostavili tudi kvoto, ki narekuje, da se dnevno lahko vzpne največ 214 ljudi.

"Ukrep smo sprejeli s težkim srcem, a prepričani smo, da gre za pravo potezo, saj se vzpon na Mont Blanc ne more primerjati z drugimi vrhovi. Nanj se lahko povzpnejo le res pripravljeni alpinisti," je takrat dejal Peillex.