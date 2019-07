Amsterdam bo prihodnje leto prepovedal vodene oglede po znameniti rdeči četrti v sklopu prizadevanj, da bi omejili trume obiskovalcev v starem mestnem jedru, pa tudi zato, ker menijo, da tovrstni ogledi "niso spoštljivi" do spolnih delavk. Foto: AP

Femke Halsema je prva ženska, ki vodi največje nizozemsko mesto. V sredo je predstavila več idej, kako korenito spremeniti navade in običaje spolne trgovine, ki poteka v rdeči četrti od legalizacije prostitucije na Nizozemskem pred skoraj 20 leti.

Županja je prepričana, da so spremembe nujne zaradi rasti števila turistov, ki si želijo ogledati ta predel mesta, s svojimi prenosnimi telefoni pa fotografijo prodajalke ljubezni in njihove podobe objavljajo na družbenih omrežjih. Skrbi pa jo tudi, ker je na svetu vse več nezakonite trgovine z belim blagom.

Zaradi poceni poletov se je število turistov v Amsterdamu, mestu z 850.000 prebivalci, lani povzpelo na 19 milijonov. Foto: Reuters

Selitev rdeče četrti?

"Amsterdam se spreminja, zato se mora spremeniti tudi ta predel mesta. Menim, da se mnoge ženske, ki delajo v rdeči četrti, čutijo ponižane in zasmehovane, tega pa ne želimo," je dejala županja, ki je predstavila štiri mogoče rešitve – prepoved razkazovanja prostitutk skozi velika izložbena okna, zaostritev pridobitve licence za prostitutke, zmanjšanje števila javnih hiš v mestu ali kar zaprtje vseh javnih hiš v rdeči četrti in njihovo selitev na drugo območje.

Zadnja možnost v študiji, imenovani Prihodnost prostitucije v Amsterdamu, predvideva odprtje "erotične mestne četrti", ki bi imela jasno določene meje in pravila, podobno, kot jo poznajo v Hamburgu. Po kateri poti bo Amsterdam šel, bo še letos odločil mestni svet.

Oblasti v mestu so v preteklosti že večkrat skušale vpeljati nekaj sprememb v rdečo četrt, a so se jim spolne delavke in tamkajšnji lastniki vedno postavili po robu. Prostitutke so dejale, da rade pozirajo za okni, saj lahko navežejo očesni stik s potencialno stranko, pa tudi pogoji za delo so tam dobri.

Županja trdi, da ne preganja prostitucije kot takšne, saj zagovarja njeno legalizacijo. "Legalizacija prostitucije je ženskam dala možnost, da so svobodne in neodvisne. Če bi jo prepovedali, bi ženske postale mnogo ranljivejše," je prepričana.