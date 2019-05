Tako je Alya odgovorila na vprašanje, kako to, da se je odločila izdati album, ki vsebuje njene največje hite, a tokrat v drugačni preobleki. Originali albumov so namreč veliko bolj rokerski, zdaj pa je avtorica presenetila s priredbami, ki so čuteče, nežne in intimne.

Alya za svoje oboževalce vedno pripravi nekaj novega. Zraven udeležb na glasbenih festivalih nastopa na mnogih študentskih žurih, v zadnjem času pa tudi v manjših dvoranah in kulturnih domovih. Sašo Radej in Matic Gabriel

Nova preobleka pesmi iz njenega četrtega studijskega albuma že od marca polni predvsem kulturne in druge manjše dvorane po Sloveniji, malce večji spektakel pa je za povabljene glasbene prijatelje in medije pripravila v SiTi teatru. Pogled na oder je bil dejansko takšen, kot da bi bili v kakšni domači dnevni sobi. Tople rjave barve, preproga, omarica s knjigami, lestenec, ravno prav žareče luči in Alya - zvezda večera v belem životcu, ki s prijaznim, a tipičnim energičnim glasom, preden odpoje prvo pesem Halo, zastavi vprašanje: "Kako se vam kaj zdi v moji novi dnevni sobi?"

Z Raajem in Marjetko Alya sodeluje že dlje časa. Raay je zanjo napisal uspešnice kot so Halo, Dobro jutro življenje, Srce za srce, s katero je 2016 zmagala na MMS, in mnoge druge. Foto: Sašo Radej in Matic Gabriel

Pesmi, ki se jih spomnimo kot najbolj divje (Fluid, Zvezda večera, Omama) iz leta 2004 in 2005 so zažarele v novem sijaju in drugačni dimenziji. Kot je povedal avtor njenih večih pesmi, Raay, je to sedanja, glasbeno zrela Alya. "Lahko povem le to, da Alya zelo zagovarja takšen stil pisanja pesmi, ki funkcionira v vseh podobah. To moramo njeni avtorji kar naprej poslušati. Ona reče: to mora "delati" na klavirju, v rock izvedbi, v moderni izvedbi, v akustični izvedbi, na žurih, ... In sedaj smo lahko del tega tudi slišali. Je naredila domačo nalogo oz. smo jo naredili mi avtorji. Jaz osebno sem mnenja, da je Alya prišla v ta zrela leta, seveda mislim tukaj na glasbena zrela leta, ko želi ponuditi svojo glasbo na drugačen način. V Sloveniji je že dobro poznana; gre za to, da poznamo mnoge njene hite in tokrat jim lahko prisluhnemo v precej dodelani, pristni, akustični izvedbi, " se je po koncertu razgovoril Raay, ki je zanjo napisal hite, ki se zadnje tri, štiri leta vrtijo po radijskih postajah; Iz dnevne sobe pa so to Halo, Srce za srce, Dobro jutro življenje in Za naju, ki jo je na koncertu na povabilo Alye, kot glasbeni gost odigral na klavirju.

Kvatropirci in Neno Belan

Alya in Neno Belan. Foto: Sašo Radej in Matic Gabriel

Alya je v svoji bogati in pestri glasbeni karieri sodelovala z mnogimi producenti, odpela več duetov, posebno presenečenje pa je bila na koncertu pesem Zvezda večera, ki je s Kvatropirci, štirimi pevci klasičnih voda, dobila novo "tenorsko" energijo. Kot je znano, Alya polovico leta preživi na Hrvaškem, v Dalmaciji, kjer v zadnjem času tudi veliko koncertira in zato je ena od eksotičnih presenečenj bil tudi gost Neno Belan, s katerim je leta 2015 na Emi odpela Misunderstandings.

Študentski žuri še, a to ni vse!

Luka Jošovc, bobnar, ki je, kot je Alya ponosno razkrila, v njenem bendu že polnih 19 let, je za MMC po nastopu razkril: "Študentskih žurov res morda ni sedaj več toliko, so pa drugi žuri in nastopi v sklopu festivalov in manjših zabav oz. glasbenih večerov. Še vedno pokrivamo tudi te stvari. Imamo v bistvu dve zvrsti nastopov - eno so kulturni domovi za morda malce starejšo publiko, ki dejansko pride poslušat pesmi, njene stare uspešnice v prenovljeni obleki z novimi bolj dodelanimi aranžmaji in pa druga zvrst - mlajša publika, kjer so še vedno pravi rockerski žuri." Na vprašanje, po kakšnem ključu so izbrali pesmi za akustično preobleko, oz. če v takšni izvedbi na koncertu spontano nastane kateri koli njen pretekli hit, je Luka odgovoril, da so to resnično stare Alyine pesmi od leta 2003 naprej, nekaj je pa tudi dokaj novih. "Premišljeno smo izbrali tistih deset, za katere se nam je zdelo res smiselno, da jih preoblečemo in dodelamo. To so komadi, ki so že dobro zasidrani v ušesih poslušalcev. Nekaj je pa tudi precej novih; npr. Halo, Za naju, Srce za srce, Car, Dobro jutro življenje. Za kakšne posebne priložnosti ali glasbene goste, pa potem tudi posebej pripravimo kakšen aranžma."

Dolgoletni glasbeni urednik in vsestranski glasbeni poznavalec Dragan Bulič in glasbeni producent Goran Lisica. Foto: MMC RTV SLO/Sašo Radej in Matic Gabriel

Delati priredbe - čemu, če so originali bili dober hit

Pri priredbah pesmi kjer so originali (katerega koli izvajalca že) resnično "zažigali" in postali hit, se vedno poraja vprašanje, čemu uspele hite sploh preoblačiti. To vprašanje smo zastavili dolgoletnemu glasbenemu uredniku na Radio Slovenija, Draganu Buliču, ki je kot velik glasbeni poznavalec podal to mnenje: "Priredbe se pač dogajajo. To je fenomen, ki ga doživljamo po celem svetu pri večih izvajalcih. Včasih slišim kakšno moderno različico, pri kateri verjamem, da večina sploh ne ve, da je lahko original tudi po 30, 40 let star. Ravno primer, ki ga je ob koncu danes dodala Alya. Pesem Samo ljubezen od Sester, s katero so bile na Evroviziji. Pesem je dobesedno za vse večne čase v večih različnih priredbah. Da pa se glasbenik odloči svoje komade dodelati, pa tudi ni nič takšnega. Ponavadi so to res kakšni udarni hiti, ki s priredbo potem presenetijo."

Helena Blagne ni skrivala navdušenja nad Alyinim odrsko dodelanim nastopom. Foto: Sašo Radej in Matic Gabriel

Dnevna soba polna znanih osebnosti

Alyin urnik je ponavadi spomladi in poleti zelo zaseden, kljub temu pa nikoli ne pozabi povabiti svojih dolgoletnih prijateljev in sodelavcev na kakšen bolj udaren, poseben koncert, če že ne drugega, da se vsaj vidijo vsi skupaj po dolgem času. Tako smo v SiTi teatru lahko videli Marjetko, Raaya, Tomaža Kozlevčarja, Dejana Krajnca, Nina Ošlaka, Anabel, BQL, Mikija Vlahoviča, Miho Deželaka, Ulo Ložar, Klaro Jazbec, Milana Gačanoviča, Niko Zorjan in mnoge druge. Tudi Heleno Blagne, ki nam je zaupala: "Zelo prijetno sem presenečena nad celotno Alyino zgodbo. Od strašne energetske bombe, ki jo poznamo že leta, je ponovno dokazala, da je zelo energična in strastna vokalistka. Sedaj sem jo dejansko prvič gledala na koncertu. Po slišanem sodeč, bo to en fantastičen projekt. Prepričana sem, da bo njen album našel mesto, ki mu pripada." Na vprašanje, kako je sedeti v občinstvu in spremljati takšen bolj "mini" koncert in ne ravno spektakla z nekaj tisočim ljudmi, je Helena razkrila: " V zadnjem času so tudi meni takšni koncerti, kjer je 100, maksimalno 200 ljudi, zelo ljubi. To tudi jaz že prakticiram, ravno jeseni se odpravljam na turnejo. To so malce bolj intimni koncerti. Ta vez s publiko je lažja, boljša, kot da smo v dnevni sobi, dobesedno. Pravšnji naslov si je izbrala."



Alya bo prihajajočem poletju posnela dva videospota za pesmi v hrvaščini in se udeležila dveh odmevnih glasbenih festivalov: Šibeniškega in v Vodicah. Foto: Sašo Radej in Matic Gabriel

Alya - malo na Hrvaškem, malo v Sloveniji

Kot je Alya za javnost že večkrat povedala, ima hišo v Dalmaciji, kjer najraje preživlja tople sončne dneve in čas, ko ustvarja. zato ni presenetljivo, da je na Hrvaškem stkala že mnoga poznanstva in si pridobila tudi občinstvo. "Po mami sem Hrvatica, tako da ja, Hrvaška mi je ljuba, tako kot Mozirje, kjer poučujem solo petje. 8. junija bom s pesmijo ‘Sedam dana na moru’ sodelovala na festivalu CMC v Vodicah, 17. avgusta pa s pesmijo ‘Ili s tobom ili sama’ na Šibeniškem festivalu. Glasbo za obe pesmi je napisal Raay, besedili pa priznani Hrvaški avtor Nenad Ninčević (ki je sodeloval že z Oliverjem Dragojević, Tonyem Cetinskim, Mišom Kovačem, Meri Cetinić, etc. op. a.). Za obe pesmi bom posnela tudi videospot. Sicer pa bo vse poletje zelo delovno. Junija bom še precej po Sloveniji, 12. julija imam koncert v Poreču. Pestro, v glavnem!" je razkrila.

Alya - Iz dnevne sobe [Live @ Siti Teater BTC]

Alya - Moja Pesem [Live @ Iz dnevne sobe]