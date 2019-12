Evropska komisija je z zaostrovanjem emisijske politike napovedala še hitrejšo uveljavitev električnih avtomobilov na evropskih cestah. Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost

Evropa je pripravljena z letom 2020 prevzeti vodilno vlogo v globalni rasti prodaje električnih avtomobilov. Vlade širom regije potrošnikom ponujajo vse privlačnejše spodbude za nakup novih vozil.

Trenutno je Evropa po prodaji električnih vozil še vedno precej za Kitajsko, hkrati pa bistveno pred Severno Ameriko. A že kmalu utegnejo države Evropske unije postati vodilna električna sila v prometu, sploh po objavi novega »zelenega načrta« nove Evropske komisije, ki je napovedala brezogljično prihodnost do leta 2050 in še ostrejše zaostrovanje glede izpustov CO2 v prometu od leta 2025 naprej. To bi moralo pomeniti še dodaten pospešek elektromobilnosti v Evropi. In Slovenija je med članicami, ki si najbolj prizadevajo za uresničitev začrtanih zelenih ciljev.

Veliko število novih električnih avtomobilov

Avtomobilski proizvajalci bodo morali bolj množično reklamirati elektrifikacijo voznega parka, kar se bo prihodnje leto poznalo s prihodom številnih novih, delno, ali povsem elektrificiranih vozil na ceste. Pri skupini VW tako nameravajo po celotni paleti modelov ponuditi vsaj priključne hibride, vsaka znamka pa bo pripeljala vsaj en 100-odstotno električni model. Pri Peugeotu so napovedali, da lahko njihove tovarne proizvedejo skoraj tretjino električnih modelov 208 in križancev 2008, povpraševanje pa je trenutno tako veliko, da bo vsaj vsak peti peugeot 208 povsem električen, podobno je pri Renaultu z zoeijem in tudi drugih znamkah.

Tudi lokalne oblasti zapirajo mestna središča za dizelske avtomobile z motorji z nižjimi emisijskimi standardi. Foto: EPA Foto: dostopno

Vse bolj radodarne subvencije

Kazni za presežene meje ogljikovega dioksida bodo visoke, zato proizvajalcem v začetni fazi pomagajo tudi države članice EU z vse bolj radodarnimi subvencijami. V Sloveniji, ki je med najbolj radodarnimi s 7.500 evri za nakup 100-odstotno električnega vozila, se to še ne pozna, saj naj bi letos prodaja električnih avtomobilov komaj presegla odstotek celotnega števila registracij, kar pomen okoli 800 električnih vozil. V Nemčiji so se državne spodbude povečale na 6.000 evrov, Nemčija pa je po državni injekciji hitro preskočila Norveško in postala država, kjer se proda največ električnih avtomobilov v Evropi.

"Bolje je subvencionirati električne avtomobile, kot plačati visoke globe za prodajo vozil z motorji na notranje zgorevanje," je za Automotive News Europe dejal analitik pri podjetju NordLB Frank Schwope, ki verjame, da bo že naslednje leto opazen skok prodaje e-vozil.

V Evropi naj bi prodaja povsem električnih vozil in priključnih hibridov v prvih devetih mesecih leta 2020 zrasla za 35 odstotkov, kar je precej večja rast kot na Kitajskem in v Severni Amerika, poroča Bloomberg. 100-odstotno električna vozila naj bi v omenjenih regijah presegla prodajo priključnih hibridov.

Še vedno so dragi

Prodaja električnih vozil je postala nujna, saj koncerni kot je Volkswagen vse več denarja namenjajo v razvoj in raziskave. Tako kot v Sloveniji tudi v Evropi električna vozila še vedno predstavljajo razmeroma majhen delež prodaje. Nujna bo tudi ustrezna infrastruktura. Kot je opozoril analitik Fitcha Emmanuel Bulle, nekateri potrošniki zaradi še vedno visokih cen in tudi omejenega dosega ne želijo slišati za električna vozila. Kaj bo prineslo leto 2020?

Za številne Evropejce je električni avtomobil kljub subvencijam cenovno nedosegljiv. Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost

Nemčija

Leta 2020 bo Nemčija največji avtomobilski trg z električnimi avtomobili v Evropi. Kanclerka Angela Merkel je septembra razkrila pomemben podnebni paket s subvencijami za povečanje prodaje električnih vozil. Zdi se, da paket deluje, saj je Nemčija že letos postala država z največ prodanimi električnimi vozili in prehitela veliko manjšo Norveško. Kupci, ki kupijo električno vozilo s ceno manjšo od 40 tisoč evrov so upravičeni do subvencije v višini 6.000 evrov. Mehanizem in omejitev subvencije na ceno vozil 40 tisoč evrov bo v prihodnjih letih močno vplival na proizvajalce. VW bo po ocenah analitikov prodajal avtomobil ID.3 za manj kot 30.000 evrov, električni mini naj bi stal okoli 32.500 evrov. Oba bosta nemškim potrošnikom ponudila domačo alternativo Teslovemu modelu 3. Na splošno nemški proizvajalci avtomobilov načrtujejo, da bodo do leta 2023 ponudbo električnih avtomobilov dvignili na 150 in do leta 2024 v to vložili 50 milijard evrov, pravi Bernhard Mattes, predsednik združenja nemških avtomobilskih proizvajalcev VDA. Nemška vlada želi do leta 2025 zgraditi tudi milijon polnilnih točk.

Francija

Na podlagi pariškega podnebnega sporazuma Francija podpira politike za spodbujanje električnih avtomobilov in polnilnih postaj kot način za zmanjšanje emisij ogljika in tudi podporo domači avtomobilski industriji. Vlada mora skrbno načrtovati svoje korake po pariških protestih rumenih jopičev. Protestniki so jasno povedali, da si ne morejo privoščiti novih vozil, kaj šele električnih. Renaultov kompaktni model zoe je že nakazal pot, saj ga že dobro tržijo v Evropi, v Franciji je letos dosegel kar 43-odstoni delež prodaje med 100-odstotno električnimi avtomobili. V prvih devetih mesecih leta so jih v Evropi prodali 35.000 tisoč. Francija vsem, ki bi zamenjali stari avtomobil za nov, električni avtomobil, ponuja finančno nadomestilo za stari avtomobil in dodaja še 6.000 evrov subvencije. V pariški regiji je tako seštevek različnih subvencij ob nakupu električnega avtomobila letos znašal kar 14.500 evrov, kar je marsikaterega potrošnika, tudi z manjšimi dohodki, prepričalo v lastništvo 100-odstotno električnega avtomobila.

Polnjenje električnih avtomobilov ostaja težava za številne, ki ne živijo v hišah. Foto: Miha Fras

Združeno kraljestvo

Drugi največji avtomobilski trg v Evropi je že dolgo podvržen negotovosti okoli brexita, zato je rast prodaje električnih vozil nekoliko omilila pogled na padec prodaje vozil. Po podatkih Društva proizvajalcev motornih vozil in trgovcev se je prodaja 100-odstotno električnih avtomobilov v novembru več kot podvojila. Skupaj je bilo registriranih 32.911 enot, kar še vedno predstavlja le 1,5 odstotka celotnega trga. Združeno kraljestvo ponuja subvencije in rabate na čista električna vozila v višini do nekaj manj kot 4.000 evrov, so pa lani ukinili subvencije za nakup hibridnih vozil. Da bi bil avtomobil upravičen do subvencije, mora biti na elektriko brez kakršnihkoli emisij sposoben prevoziti vsaj 70 milj, kar je okoli 110 kilometrov.

Nizozemska

Ta površinsko majhna evropska država pri prodaji električnih avtomobilov močno presega svojo velikost. Vlada namerava v naslednjih petih letih omogočiti davčne ugodnosti kot način za dosego dolgoročnega cilja, da bodo do leta 2050 po cestah vozili samo še čisti avtomobili. Za zdaj nizozemski sistem hitrih spodbud vključuje oprostitev cestnega davka in veliko nižjo stopnjo davka na promet. Tudi lokalne samouprave so uvedle svoje ukrepe. V Amsterdamu je lahko kupec električnih avtomobilov ali dostavnih kombijev upravičen do subvencije v višini 5.000 evrov, naložba v avtobuse ali tovornjake na baterije pa sega do 40.000 evrov na vozilo.

Nordijske države

Medtem ko bo Norveška letos izgubila krono evropske države z največ prodanimi vozili, pa še vedno velja za sinom za električna vozila. Norveška svoje državljane v nakup brezemisijskih vozil spodbuja z oprostitvijo plačila dajatev, kot je davek na uvoz, davek na dodano vrednost in letni cestni davek, lokalne oblasti pa so ponudile tudi brezplačno parkiranje, oprostitev cestnine in električnim avtomobilom dovolile uporabo skupnih prometnih poti.

Na Švedskem kupci električnih avtomobilov ob nakupu dobijo bonus v višini 60.000 kron (okoli 7.000 evrov). Na Danskem se je vlada socialdemokratov odločila za povečanje davčne olajšave za vožnjo z električnim avtomobilom na delo.

Italija

Italija zaostaja za drugimi velikimi evropskimi trgi, saj je bilo v prvih devetih mesecih leta prodanih manj kot 8.000 baterijsko-električnih vozil, je zapisano v poročilu Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov. "Vlada doslej ni zagotovila konkurenčnega sistema javnih spodbud za električne avtomobile v primerjavi z drugimi evropskimi državami," je za Automotive News Europe dejal Stefano Aversa, predsednik EMEA svetovalnega podjetja Alix Partners. Težava je, da so v Italiji priljubljena majhna, kompaktna vozila s ceno od 10.000 do 15.000 evrov, električna pa stanejo najmanj 30 tisoč evrov. Tudi subvencije v višini 6.000 evrov, ki jih je marca letos razkrila italijanska vlada, so premalo, da bi premostili cenovne in kulturne vrzeli, pa meni vodja združenja evropskih dobaviteljev delov Clepa Roberto Vavassori. Že leta 2020 naj bi Fiat Chrysler Automobiles predstavil prvo popolnoma električno različico svojega mestnega avtomobila Fiat 500 in priključno hibridne različice jeep renegade in compass.