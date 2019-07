Na testu smo preizkusili in ocenili mercedes razred B z 1,5-litrskim štirivaljnim dizelskim motorjem z močjo 92 kilovatov (260 Nm), sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom in pogonom na prednji kolesi. Foto: MMC RTV SLO/David Šavli

Današnji produkt, ki izvira iz nekih popolnoma drugačnih časov, je popolnoma drugačen od tistega prvega. Je pa tudi drugačen od avtomobilov, ki so danes trendovski, je kar nekako samosvoj. Zakaj? Ker se današnji avtomobili večinoma prilagajajo modi, namesto da bi modo prilagajali vsakdanjim navadam in željam.

Trendovski enoprostorec, ki kljubuje športnim terencem

Primer: danes morajo avtomobili biti videti športno, kupejevsko, kot na primer razred A. To pomeni, da se vanje vstopa nizko, kar vsem ni po godu. Po drugi strani so danes najbolj trendovski avtomobili SUV-ji, v katere se vstopa visoko, po možnosti ponujajo še kakšno stopničko, in to spet ne ustreza vsem. No, razred B zlahka razglasimo za avto leta v tem smislu! Ponuja namreč udobje, hkrati pa je tako lepo oblikovan, da voznik v njem ne bo dajal vtisa, kot da daje prednost praktičnosti pred videzom. Ne, B dokazuje, da je lahko tudi praktičen avtomobil oblikovan tako, da se za njim obračajo glave.

Na testnem krogu je enoprostorec porabil 5,9 l/100 km ali 7,4 evra na 100 prevoženih kilometrov. Cena na liter goriva na dan izračuna je bila 1,258 evra na liter. Foto: MMC RTV SLO/David Šavli

Prostoren in praktičen

Naj povemo, da bodo otroci v B-ja preprosto splezali, hkrati bo v njegovem prtljažniku dovolj prostora za otroški voziček. Vseeno pa B-ja najbolj pohvalimo, da ga je možno upravljati na različne načine, recimo, da se prtljažnik odpre na elektriko, z daljincem, s stikalom na vratih ali pa takrat, ko imamo polne roke celo z brcanjem v prazno pod zadnjim odbijačem.

455-litrski prtljažnik bo prepričal tudi mamice z otroškimi vozički. Foto: MMC RTV SLO/David Šavli

In vsakdan mora biti preprost, zato je upravljanje mogoče na različne načine. Lahko tapkamo po zaslonu, drsamo po miški, ali pa ga navadimo na naš glas. In ko iščemo neko destinacijo, ne sme biti dilem, kateri zavoj je pravi, navigacijska naprava mora to pokazati na realni sliki, ne pa na nekem težko razumljivem zemljevidu.

Eden od adutov mercedesa B je tudi oblika. Foto: MMC RTV SLO/David Šavli

Nadzira voznikovo zbranost

In ker smo zaradi dnevnih obveznosti vse prevečkrat za volanom raztreseni, mercedes razred B naš mobilnostni vsakdan lajša tudi tako, da marsikaj preverja namesto voznika. Ko zapeljemo s parkirišča, gleda levo in desno, če je kje kakšen avto, kolesar ali pešec, preverja mrtve kote, otroke ob cesti, prometne omejitve in še kaj.

Tehnične podatke in ceno najdete v videu iz oddaje Avtomobilnost, ki se na male ekrane spet vrača jeseni.