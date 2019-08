Bistvo pri RAV4 se skriva v novi TNGA platformi, ki mu omogoča, da se pelje bolj dinamično. Težišče avtomobila zdaj nižje, dosegli pa so skoraj idealno razporeditev teže (51/49 spredaj: zadaj, prej 58/42). Foto: MMC RTV SLO/David Šavli

Toyota RAV4 je torej uveljavljena zgodba, a nova izdaja te franšize svojim rednim uporabnikom prinaša vrsto novih idej. Najprej je tu oblika, ki je precej bolj drzna, nikakor ne dolgočasna.

Dolgočasnost so sicer imeli številni redni odjemalci radi, a Toyotina želja je navdušiti tudi nove navdušence, in če sodimo po začetnem prodajnem uspehu ter po navdušenju mimoidočih v času vašega testiranja, se bo Toyotin gambling močno obrestoval.

Tudi počutje v kabini je povsem drugačno, saj se tudi ob novih nastavitvah sedeža in volana lahko sedi vozniško športno. Foto: MMC RTV SLO/David Šavli

Rezerve pri multimediji ostajajo

Oblika je sicer polna tipičnih japonskih oblikovalskih prijemov, ki se še posebej izkažejo na dolgi rok, kot tehten razmislek Toyotinih inženirjev lahko izpostavimo na primer dejstvo, da lahko prtljažna vrata zapiramo s klasičnim potegom ročice in ne samo s pritiskom na gumb. In tu so gumirani klasični vrtljivi gumbi na sredinski konzoli - po našem mnenju pomenijo brco v zadnjico vsem inženirjem, ki menijo, da lahko zasloni nadomestijo prav vse vozniške komande. A po drugi strani je ureditev Toyotinega zaslona na dotik občutno manj intuitivna kot pri konkurenci, Japonce nekaj dela še čaka.

Več je prostora na zadnji klopi, ki je deljiva v razmerju 60/40, družinsko uporabnost pa povečuje poglobljen prtljažnik, do katerega se lahko dostopa skozi električno dvižna prtljažna vrat. Foto: MMC RTV SLO/David Šavli

Pameten avtomobil

Kar se vožnje tiče lahko povemo, da je novi RAV opremljen z varnostnimi asistenčnimi sistemi zadnje generacije, se pravi z bolj zmogljivimi asistencami kot jih je Toyota ponujala doslej, to pomeni, da RAV tudi samodejno ustavlja in speljuje, ter sredi voznega pasu vozilo ohranja veliko bolj učinkovito.

Za pogon je zadolžen 2,5-litrskim štirivaljni bencinar, ki je povezan s hibridnim pogonom. V kombinaciji s pogonom na prednji kolesni par in s samodejnim CVT menjalnikom razvije moč 160 kilovatov (218 KM), z novim štirikolesnim pogonom i-AWD in samodejnim CVT menjalnikom pa 163 kilovatov moči (222 KM). V obeh primerih je najvišji navor 221 Nm. Foto: MMC RTV SLO/David Šavli

Hibridni pogonski sklop je seveda nekaj, kar Toyoto definira. V praksi to pomeni, da naj bi Toyoto vozili komfortno, ne pa dinamično, s tendenco, da avto čim več časa deluje električno in s tem čim manj zaposluje bencinski pogonski sklop. Še posebej to ugaja v mestu, kjer je RAV prav po zaslugi tega vzorno tih in prijeten.

RAV4 je naredil precejšen skok glede kakovosti. Foto: MMC RTV SLO/David Šavli

Ugodna poraba bencina

Poraba je ob tipično Toyotini vožnji zgledno nizka, zlahka manj kot šestlitrska. RAV sicer nudi kar nekaj ekstra moči, recimo za vlečne potrebe, dinamična vožnja avtu pač ne pristoji, čeprav se sploh ne odreže slabo. Apeliramo pa izbiro štirikolesno gnanega hibrida, predvsem zaradi prepričanja, da terencev vendarle ne bi smeli biti kupovati samo za mestno vožnjo. Vendarle so to rekreativno aktivni avtomobili in kot take bi jih morali uporabljati!

Test avtomobila si lahko pogledate tudi v videoprispevku iz oddaje Avtomobilnost, ki se na male zaslone spet vrača meseca septembra.