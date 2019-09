Toyota corolla je dokaz, da je lahko hibrid tudi za dinamične voznike. Foto: MMC RTV SLO/David Šavli

Sedeš in vključiš program sport… Zadržana rdečina med merilniki še ne pove nič novega. Ležerna mestna vožnja tudi ne. A takoj ko se bo cesta spraznila in bodo ovinki slovensko dinamični, takrat boste odločno pritisnili na stopalko za pospeševanje in doumeli boste.

Hibrid bo pospešil silovito, zvezno, predvsem pa takoj - brez minimalnega obotavljanja, hitreje kot bi to storili klasični avti, ki bi za iste občutke izvedli takoimenovani kickdown. Hibrid se sploh izkaže v dinamično odpeljanih zaprtih slovenskih ovinkih, kjer rabiš moč v najnižjem območju, konvencionalni avti pač v tem pogledu zahtevajo več dela.

Japonci ne želijo biti več dolgočasni. Corolla prav gotovo spada med najbolj zanimive avtomobile v C avtomobilskem razredu. Foto: MMC RTV SLO/David Šavli

Tudi za ušesa

Novo pa je, da corolla med pospeševanjem celo zapoje, mi bi si sicer želeli, da bi s še odločnejšim krešendom, a vseeno je nauk zgodbe, da te ta hibrid nove dobe za razliko od dosedanjih priusov ne nadere v stilu “človek, umiri se, voziš eko-avto”. In to je tisto, kar je novo pri Toyoti, Japonci so se sprostili, niso več eko-zagrenjeni.

Novi hibridni motor je ena ključnih novosti nove generacije. Značajsko je veliko prijetnejši med umirjeno in dinamično vožnjo. Foto: MMC RTV SLO/David Šavli

Avto sicer še ni športnik po duši, športni karakter je pač pogojen s še kakim drugim parametrom, a je lepo vedeti, da si s corollo lahko kdaj pa kdaj privoščiš kak kilometer ali dva za dušo! Brez slabe vesti! Kajti ta živahno rdeča corolla ni izgubila svojih hibridnih prednosti, celo ob pogostem izkoriščanju 180-ih konjičkov bo novi hibrid za sto kilometrov zadovoljen s petimi litri in pol.

Močnejši hibrid nam je bolj všeč

Seveda gre lahko še precej varčneje, vožnja bo ob tem nadvse lahkotna, udobna, nezahtevna, a podatek se nam zdi še posebej impresiven, ker primerljivi avti po naših izkušnjah v dinamičnem voznem režimu porabijo vsaj še kak poldrugi liter več. In ja, na voljo imate tudi klasično zeleno corollo s šibkejšim, priusovim hibridom, a menimo, da prav močnejša ponuja odlično kombinacijo obeh značajev in jo zato posebej priporočamo.

Še najšibkejša plat nove corolle je multimedijski sistem. Foto: MMC RTV SLO/David Šavli

Za konec pa samo še to … Seveda vas razumemo, da vas je takšna seksi rdeče-črna corolla zapeljala, a če vam je slučajno prostor v prtljažniku in na zadnji klopi pomemben, ne preslišite naše ocene, da so konkurenčne evropske kombilimuzine bolj prostorne. Ta hendikep lahko nadoknadite z izbiro karavanske variante … Evropejci to možnost namreč imamo.

Test avtomobila si lahko pogledate tudi v videoprispevku iz oddaje Avtomobilnost, kjer boste našli tudi naše meritve in izračune.