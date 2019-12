Serijski avtomobili postajajo vse pametnejši. Veliko proizvajalcev trdi, da gre za polavtonomna vozila, čeprav gre zgolj za neke vrste nastavitev oziroma asistenčne sisteme – na primer sistem za zadrževanje vozila na voznem pasu, tempomat, parkirnega pomočnika. Vendar pa avtomobili zaradi tega niso avtonomni. Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost

"Avtonomna vožnja bo prihajala korak za korakom, vedno bo neke vrste evolucija, nadgradnja prejšnje tehnologije. Zadnji korak pa bo revolucionaren," je v intervjuju za Avtomobilnost leta 2017 povedal dr. Michael Hafner, vodja Mercedes-Benzovega razvoja asistenčnih sistemov in sistemov avtonomne vožnje.

Mercedesov strokovnjak v avtonomni vožnji vidimo številne prednosti, zato nanjo gleda iz različnih zornih kotov. Kaj je dobro za ljudi, promet in prevoz nasploh, tudi na storitve deljenja avtomobilov itd. Zmogljivost avtonomnih avtomobilov je velika in zato se tega zelo veseli. Dodatno je pojasnil, da bomo priča vedno bolj avtomatiziranim vozilom. Danes je še vedno tehnologija voznikom predvsem v pomoč, še vedno pa morajo imeti sami vedno nadzor nad vozilom. Povedal nam je, da bodo v naslednjih korakih vozniku postopoma odvzemali nadzor nad vozilom, najprej v specifičnih voznih razmerah, na primer v prometnih zastojih, na avtocesti v enosmernem prometu, zadnji cilj pa je popolnoma avtomatizirana vožnja.

Prehod na 4. stopnjo avtonomne vožnje

Kaj se je spremenilo v dveh letih? Ne veliko. Ali pač. Mercedes je pripravljen na nov korak, a bo moral počakati še na zeleno luč zakonodajalcev. Sajjad Khan, ki vodi Mercedes-Benzov prihodnji tehnološki razvoj, združen pod kratico CASE (povezan, avtonomen, deljen in električen), je za Automotive News Europe pojasnil izzive in vzroke, ki upočasnjujejo prvenec samovozečih avtomobilov.

Avtonomni avtomobili bodo olajšali življenje mladim, ki nimajo vozniškega izpita, starejšim, ki niso več sposobni voziti avtomobila, pa tudi, ko bomo popili kakšno pivo preveč, nas bo naš avtomobil varno odpeljal domov. Foto: MMC RTV SLO

Mercedes do konca leta v San Joseju v Kaliforniji načrtuje testiranje avtomobilov stopnje 4 skupaj s podjetjem Bosch, ki velja za enega največjih dobaviteljev sistemov in delov za avtomobilsko industrijo. Khan je v intervjuju dejal, da z dovoljenjem lokalnih oblasti svoje avtomobile že preizkušajo tudi na javnih cestah v Stuttgartu, a se testi vendarle nekoliko razlikujejo od tistih v San Joseju, kjer gre za pilotni projekt s posebnimi parametri. San Jose je postalo pilotno mesto za storitev avtomatizirane izmenjave vozil, ki jo ponujata Bosch in Daimler. Testno območje je osredotočeno na prometno magistralo San Carlos Street/Stevens Creek Boulevard med središčem mesta in zahodnim San Josejem.

Umetna inteligenca je z multimedijskim sistemom MBUX že del Mercedesovih vozil, ta pa bo postajala še boljša in naprednejša z novimi vozili. Foto: MMC RTV SLO/David Šavli

Testiranja tudi v Evropi

Khan je prepričan, da bodo s podobnimi projekti začeli tudi v Evropi, vendar pa morajo najprej sami opraviti domačo nalogo, da bodo dobili podporo tudi s strani zakonodajalcev. "Ko bo tehnologija pripravljeno in na voljo za popolnoma avtonomna vozila, ki ne potrebujejo človeka za volanom, verjamemo, da bodo oblikovalci politike želeli sodelovati z nami, z namero, da ta vozila pripeljemo na trg. Prva naloga pa je razviti taka vozila."

Vendar pa komisija Združenih narodov za Evropo še ni odobrila sistema ravni 3 za prodajo v Evropi, pri čemer bo Mercedes s prihodom novega razred S prihodnje leto to tehnologijo že vgrajeval v svoje vozilo. Khan pravi, da je optimističen in prepričan, da bodo imeli do sredine prihodnjega leta že dovoljenje: "Daimler tako ali tako ne bi odobril njegove uporabe, dokler ne bi bil 99,999 odstotno prepričan, da lahko vozilo varno vozi v soseski, kjer se igrajo otroci."

Avtonomna vožnja je najbolj vroča tema že od iznajdbe avtomobila samega. Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost

Pametna multimedija kaže pot

Spregovoril je tudi o največjih ovirah na poti do prihoda samovozečih avtomobilov na ceste: "Ne vidim drugih ovir, ko to, da zagotovimo, da bo tehnologija varna. Imamo izzive v smislu zaznavanja, načrtovanja poti, mapiranja, izboljšav natančnosti določenih senzorjev. Nekatere od teh stvari so bolj zapletene kot druge. Na koncu pa so to vse stvari, ki so obvladljive, a je potrebna uskladitev."

Mercedes je svoj najnovejši multimedijski sistem, ki deluje na principu umtne inteligence (MBUX) vpeljal že v skoraj vse svoje modele vozil. To je bil preboj na področju avtomobilske povezljivosti. Pri Mercedesu celo trdijo, da so na trg pripeljati tehnologijo, ki spreminja igre. "Ta dojenček je postal znan kot MBUX. Z isto strastjo in osredotočenostjo delamo na avtonomni vožnji," še pravi Khan.

Avtonomna vožnja v pomoč vsem starostnim skupinam

Pri Mercedesu menijo, da bo polno avtonomna vožnja privlačna za vse starostne skupine. za mlade, ki še nimajo vozniškega dovoljenja – ti bi bili lahko mobilni. Potem so tu starejši, ki niso zmožni, morda zaradi bolezni, tudi zgolj začasno voziti avtomobila. Potem je tu dejavnik alkohola, ko ne smemo sesti za volan … Potem so tu starejši in invalidi, ki bodo tako postali mobilni in ne bodo v breme sorodnikom, da jih prevažajo naokoli. Od točke A do točke B se bodo lahko premikali kadar koli.

Pri Mercedesu čakajo na zeleno luč EU, ki bo omogočila delovanje naslednje stopnje avtonomne vožnje v njihovih vozilih. Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost

Hafner je za Avtomobilnost dejal, da bodo tudi voznike, ki danes ne radi spustijo volana iz rok, prepričali s samodejno vožnjo: "Dobra stran je, da se nikomur, ki se ne bo počutil udobno ali varno, ne bo treba peljati s samodejnim vozilom. Volan in stopalke bomo še lep čas vgrajevali v vozila. Stranke, ki bodo želele, bodo še vedno lahko same vozile avtomobil. Po drugi strani pa bomo ljudi prepričali tako kot z vsako novo tehnologijo. Naj jo najprej preizkusijo, preden jo kupijo. Na primer pri prijatelju, sorodniku, trgovcu. Korak po korak bodo tudi skeptiki postali zaupljivi in bodo videli, da tehnologija deluje, v vseh razmerah. Tako bodo dobili zaupanje. Zagotovo bodo ljudje, ki bodo tehnologijo pograbili takoj, in drugi, ki bodo potrebovali čas, da ji zaupajo."

Pri prehodu iz "ročne" v avtonomno vožnjo se bodo posluževali tudi simulatorjev. "Zelo se jih bomo posluževali, saj gre za zelo realističen prikaz vožnje s samodejnim vozilom. Programska oprema simulatorjev je zelo zmogljiva. Na ta način lažje ljudem predstavimo svojo filozofijo, da je varnost vedno na prvem mestu," je za Avtomobilnost še povedal Hafner.