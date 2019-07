Foto: MMC RTV SLO/David Šavli/Audi A1 se je izkazal za lahkoten avtomobil, tudi zato mu je majhen in zmogljiv motor "pisan na kožo".

Majhen avto v prodajnem salonu pogosto predstavlja ponudbo za tiste, ki ne zmorejo podpisati pogodbe o nakupu večjega, dražjega avta. A ni vedno tako, sploh pa ne v primeru najmanjšega audija … To je tisti avto, ki mnogokrat ponudi več užitka v vožnji kot pa prvi avto pri hiši. Tako je bilo že doslej, odslej bo to držalo še toliko bolj, torej kot pribito, privijačeno in privarjeno.

Foto: MMC RTV SLO/David Šavli/Glede oblike so se mnenja kresala.

Za obliko in proti njej

A začelo se bo s pogledom. In glede oblike si ocenjevalci nismo bili složni, bilo je nekaj navdušenja in nekaj kritik, a pod črto drži, da nastopaško tehnicistična audijevska oblika več šteje pri bolj bahavih avtih, pri takšnih malčkih pa je pomembneje, koliko so všeč nam osebno, in ne koliko drugim. Hkrati je tu bolj pomembno, kako dobro sedimo, kako intuitivno je vse skupaj oziroma kako prijetno se počutimo za volanom. Saj ne, da prostor ne bi bil pomemben, a takšnega audija v salonu pač ne greš premerjati z metrom v rokah. Glede notranjosti morda samo še to: ne bodite pretirano varčni glede dodatne opreme: carplaya recimo v kombinaciji s cenejšim multimedijskim sistemom ne boste dobili, brez carplaya pa lahko ta hip pozabite na glasovno upravljanje, audi pač tega v slovenščini ne ponuja, kljub tipki na volanu.

Foto: MMC RTV SLO/David Šavli/Majhen avto zna ponuditi več užitkov na cesti kot tisti drugi, večji pri hiši.

Bistvo je na cesti

A kakor koli, lahko ga še tako dolgo ocenjujete v prodajnem salonu, bistva malega audija ne boste doumeli, dokler ga ne zapeljete. Oziroma, dokler ga ne zapeljete hitro in po ovinkih! Prvi uau je povezan z besedo lahkoten. Izredno lahkoten! Drugi pravi, da je A1 izredno natančen v ovinku. Tretjič, A1 je stabilen, predvsem pa ga voznik ves čas lahko zelo čuti. In tak značaj nam Audi tokrat ponuja v nečem, kar v sebi nosi majhen litrski trivaljni mlinček. In ja, saj vemo, da slavo pojemo nečemu, kar je bilo v resnici narejeno za preprosto vožnjo po mestnih opravkih, a verjemite, mali A1 ponuja precej več.

