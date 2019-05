Foto: Škoda/Avtomobil z imenom scala je zasnovan na enaki platformi kot seat arona in volkswagen T-cross.

Škoda nam je predstavila popolnoma nov avtomobil, scalo. Pravijo, da je drugačen od rapida, hkrati pa se zavedajo, da vstopajo v močan segment vozil, kjer poskušajo s samosvojimi prijemi stopiti v ospredje.

Predstavnik Škode pri podjetju Porsche Slovenija Jure Leben pravi, da so lani v Sloveniji prodali skoraj tisoč rapidov, ki predstavlja 15 odstotkov prodaje v modelski paleti vozil znamke Škoda. "S škodo scalo absolutno želimo ta delež obdržati. Zavedamo se, da z njo vstopamo v množičen razred vozil, kjer je število prodanih avtomobilov zelo veliko, konkurenca pa huda. Poleg tega se pojavlja vedno več malih križancev, ki so tudi na neki način konkurenca," pravi Leben.

Foto: Škoda/Scala se v Škodini ponudbi uvršča med fabio in octavio.

Več kot eno stopnico višje

Pavel Jina, vodja komunikacij pri proizvajalcu vozil Škoda pritrjuje, da imata rapid in scala nekatere podobne oblikovne poteze, v isti sapi pa dodaja, da je scala popolnoma nov avto z novo obliko. Zato tudi novo ime. V latinščini pomeni stopnica, merilo ali lestvica. "Za nas pomeni več kot le eno razvojno stopnjo više. Razlika med rapidom in scalo je namreč velikanska," pravi Jina.

Prostornost v ospredju

Vse razlike med rapidom in scalo pa izhajajo iz tehnične osnove. Grajena je na novem podvozju, to ji omogoča daljšo medosno razdaljo in posledično več prostora v kabini.

"Uporabili smo platformo MQB A0. Tehnična ekipa se je izjemno potrudila. Platformo je razširila do skrajnih mer. Značilno za škodo je, da ponuja veliko prostora v kabini. Potniki na zadnjih sedežih imajo 753 mm prostora za kolena, kar je skoraj največ v tem razredu. Tudi za glavo je 922 mm prostora, največ v razredu. Najboljši v razredu je tudi prtljažni prostor. Ta obsega 467 litrov. Po merah ta avto tekmuje s prvo generacijo octavie," dodaja Jina.

Foto: Škoda/Na vrhu sredinske konzole vidimo prostostoječi zaslon, ki lahko meri od 16,5 do 23,4 centimetra (od 6,5 do 9,2 palca). Za instrumentno ploščo bo ob klasičnih merilnikih na izbiro 26-centimetrski (10,25-palčni) barvni zaslon.

Trivaljnik bo glavni

Pogonska tehnika je seveda znana. Daleč najzanimivejši motor bo litrski bencinski turbo trivaljnik. Na voljo je tudi 1,6-litrski TDI in tudi različica na stisnjen zemeljski plin (CNG). Poleg same prostornosti Čehi poudarjajo tudi, da scala ponuja bolj ali manj vse aktualne asistenčne sisteme, ki jih ponuja koncern Volkswagen. Recimo, tudi t. i. sistem »side assist«, ki z dodatno kamero na zadku zaznava vozila, ki se nam približujejo od zadaj. Ne pozabimo pa na klasične Škodine domislice (simply clever). Medtem ko smo strgalke ali pa odprtine za dežnik v vratih že vajeni, pa scala vabi z lijem za dolivanje tekočine za pranje stekel.

Za konec naj vam odgovorimo še na vprašanje številka ena. Je scala, tako kot rapid, nizkocenovna škoda? Jina pravi: "Smo na vrhu segmenta, saj imamo octavio med dvema razredoma, s scalo pa vsekakor merimo više."

Škoda scala - 2019 - prva vožnja novega modela