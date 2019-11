V demonstraciji je dolgoletni Teslin vodilni oblikovalec Franz von Holzhausen s težkim kladivom pokazal, kako trdna so vrata iz ultra trdnega nerjavečega jekla, ko pa je vrgel kovinsko kroglico na voznikovo okno, se je slednje razbilo. Foto: Tesla Motors

Kljub polomiji, ko so ob predstavitvi »neprebojnega« stekla, slednjega z jekleno kroglico dvakrat razbili, kar je sprožilo pri direktorju Tesle Elonu Musku nekaj nelagodja, pri uporabnikih družabnih omrežij pa salve smeha, na borzi pa so delnice zdrsnile za šest odstotkov, je Musk obelodanil, da so v prvih treh dneh prejeli že več kot 200.000 naročil za vesoljsko oblikovani 100-odstotno električni poltovornjak.

Uporaben bo tudi keson z rampo za nalaganje štirikolesnika ali kakšnega drugega podobnega pripomočka. Foto: Tesla Motors

Izjemni tehnični podatki

Futuristično oblikovani cybertruck je dolg skoraj šest metrov dolg, dva metra širok in prav toliko visoko vozilo, v katerem se bo lahko peljalo do šest ljudi. Najmočnejša različica s tremi elektromotorji bo do 100 kilometrov na uro potrebovala le dobre tri sekunde in dosegla največjo hitrost 209 kilometrov na uro, elektrika v baterijah pa naj bi zadostovala za več kot 800 kilometrov. Na voljo bo tudi različica z le enim motorjem, ki bo imela prepolovljeni doseg, na voljo pa bo tudi različica s štirikolesnim pogonom. Vozilo bodo prvi kupci predvidoma dobili konec leta 2021.

Cybertruck bo sicer imel tudi dobre terenske sposobnosti, vlekel bo lahko tudi 3,4- do 6,3-tonsko prikolico. Foto: Tesla Motors

Nekateri modeli še čakajo na proizvodnjo

Pred dvema letoma je Tesla pokazala tovornjak športni roadster nove generacije, vendar nobeno vozilo še ni v proizvodnji. Musk je to pomlad predstavil križanca model Y, predviden začetek proizvodnje pa je naslednje poletje. Tesla ni nikoli objavila število naročil ali rezervacij za model Y.

Znižali začetni vložek

Tokrat so se prednaročil lotili nekoliko drugače, saj je kavcija ob naročilu električnega tovornjaka manj kor 100 evrov, kar je desetkrat manj kot pri model 3. Musk je v tvitu zapisal, da je 42 odstotkov ljudi, ki so položili kavcijo naročili opcijo z dvema motorjema, 41 odstotkov pa s tremi motorji. Samo 17 odstotkov jih je naročilo osnovno različico z enim motorjem.