Na StellarBeatu bo v štirih dneh nastopilo sedem mednarodnih zvezd elektronske glasbe, predstavili pa se bodo tudi najboljši slovenski didžeji. Organizatorji pričakujejo okoli 15 tisoč obiskovalcev.

StellarBeat ponuja globalne zvezdniške velikane house glasbe. Foto: Ivan Rebić

Že tretje leto zapored Rogoza pri Hočah utripa v ritmih elektronske glasbe. Organizatorji so na največji tovrstni slovenski festival letos pripeljali globalne zvezdniške velikane house glasbe, kot so Robin Schulz, Claptone, Mahmut Orhan in Burak Yeter. "Gradimo neko zgodbo, ki postaja unikatna v Sloveniji. Znamka postaja prepoznavna, ne samo pri nas ampak tudi v tujini," je povedal Alen Damjanovič, organizator StellarBeata.



Medtem ko so lani našteli 10 tisoč obiskovalcev, jih letos kljub slabšemu vremenu pričakujejo okoli 15 tisoč. "Sama elektronika je tako široka, da jo poslušajo vsi. Naša ciljna publika je tam od 16 pa do 45, ali pa celo tudi več," je še dodal Damjanovič.

Festival elektronske glasbe na domačih tleh pa je tudi velika priložnost predstavitve za slovenske didžeje. "V bistvu je fajn imet v Mariboru en tak dogodek, ki združuje elektronske navdušence. Ker sama klubska scena mogoče ni tako močna in je nekaj takšnega res fajn, da se ne rabiš vozit v neko drugo državo," je povedal didžej Chrns. Ian Sound pa je nastop na festivalu opisal tako: "Neopisljivo. Zaradi tega ker pridejo sem tudi ljudje s katerimi sem se družil že od otroštva. Čuti se ta podpora, tudi pred nastopom, po nastopu, tako da je fenomenalno."



Vrhunec StellarBeata bo nocoj s spektakularnim nastopom nemškega didžeja Robina Schulza, za katerega bodo ekskluzivno odprli tudi mariborsko letališče.



Festival elektronske glasbe v Mariboru