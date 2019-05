Podgornik na svojem profilu na Instagramu rad objavlja selfije z znanimi ljudmi, kot je igralec in pevec Will Smith. Trenutno ima več kot 5.600 sledilcev. Foto: Osebni arhiv/Kristjan Podgornik

Slovenski poslovnež ima način življenja, katerega rdeča nit je razkošje v najširšem pomenu besede – pa naj to pomeni uživanje, potovanja, drage stvari, dobro hrano ali uresničevanje zahtev zvezdnikov. "Vedno sem imel željo spoznavati hollywoodske zvezde, tako da delam tisto, kar me veseli," je dejal Podgornik, ki potuje po svetu, spoznava znance svojih znancev, mreži in se korak za korakom bliža tistim, ki skrbijo za slavne, nato pa tudi samim zvezdnikom z različnih področij. Želi jih pripeljati v Slovenijo in zagotoviti, da se bodo pri nas dobro počutili. Več o tem, kako mu to uspeva in kakšni so zvezdniki iz oči v oči, pa v spodnjem pogovoru.

Podgornik pravi, da so oboževalci turškega igralca Buraka Özcivita, ko je ta prišel v Slovenijo, skoraj ponoreli, kar sicer ni tipično obnašanje Slovencev do zvezd. Foto: Osebni arhiv/Kristjan Podgornik

Vaša služba se sliši zelo zanimiva. Menda ste edini v Sloveniji, ki se ukvarjate s tem, kako zvezdnike privabiti k nam in jim zagotoviti "varnost, kakovost in nepozabno izkušnjo", kot piše na vaši spletni strani. Kako sploh poteka ta proces, kje in kako pridete v stik s slavnimi, kdo vas najame?

Ko potujem po svetu, se povezujem z menedžerji in lastniki agencij, ki imajo pod seboj določene zvezdnike. Velikokrat srečam in spoznam slavne tudi prek osebnih prijateljev, ki jih imam po vsem svetu. V Sloveniji se veliko povezujem z organizatorji koncertov in dogodkov, ki najemajo zvezdnike. Včasih sam povabim zvezdnika v Slovenijo na kakšen koncert ali dogodek in nato tudi poskrbim zanj, da doživi čim boljšo izkušnjo, kar zadeva kulinariko, hotele, turistične oglede. Včasih pa me organizator, ki je sam že najel zvezdnika, pokliče, da bi poskrbel za zvezdo v smislu rezervacije hotela, organizacije posebne večerje. To po navadi naredim v restavraciji Cubo v Ljubljani, kjer sta način strežbe in kakovost hrane na najvišji ravni. Tam uporabljajo tudi mojo znamko oljčnega olja. Celotna izkušnja je drugačna in posebna celo za zvezdnike, zato jo tudi zelo cenijo.

Nam lahko izdate, kje večina zvezdnikov, ki pride v Slovenijo, prenočuje?

Vedno jim damo dve, tri personalizirane ponudbe, oni pa precenijo, katera jim najbolj ustreza. V središču Ljubljane je hotel Union, ki stoji zelo blizu Prešernovega trga in se lahko zato sami sprehodijo po Ljubljani, če bi jo radi videli. Nekateri želijo imeti največje razkošje, zato izberejo petzvezdični hotel Intercontinental. So pa tudi zvezdniki, ki imajo zelo radi hotel Radisson Blu Plaza pri BTC-ju.

Steven Seagal je bil eden izmed prvih zvezdnikov, ki jih je osebno spoznal. Foto: Osebni arhiv/Kristjan Podgornik

Pa sami plačajo za svoje prenočevanje?

Čisto odvisno, kakšen je dogovor v pogodbi z organizatorjem. Po navadi agencija, ki je najela zvezdnika, poskrbi tudi za te stvari.

Kateri je bil zadnji zvezdnik, ki ste ga gostili v Sloveniji, in ali se morda pogovarjate s kakim res slavnim človekom, da pride v kratkem v Slovenijo, pa to še ni uradno znano?

Zadnji, ki sem ga gostil v Sloveniji, je bil Jose Carreras, ki sodi med tri najboljše operne pevce na svetu. Znan je po tem, da običajno ne želi zapustiti hotela, najraje tudi je v hotelu. Zato je bila velika redkost, da je sprejel moje povabilo na večerjo. Po jedi je dejal, da boljšega tuna tartarja v življenju še ni jedel. To je bilo v petek, dva dni pred koncertom, v nedeljo, na dan koncerta, pa me je poklicala njegova glavna menedžerka in mi dejala, da Carreras prosi, ali mu lahko organiziram še eno večerjo. Takrat sem ga peljal v restavracijo As in mu priredil še eno kulinarično izkušnjo, nad katero je bil znova navdušen.

V načrtu za prihod v Slovenijo imamo tri zelo velike zvezde. Za nekoga, ki je res zelo priljubljen, ni bilo mogoče dobiti termina, ker je bil takoj razprodan za svojo evropsko turnejo. Se pa še naprej dogovarjamo za njegov termin. Sicer pa se dnevno dogovarjam za prihode hollywoodskih zvezdnikov v Slovenijo. Pred kratkim so v Rovinju snemali film The Hitman's Wife's Bodyguard s Salmo Hayek, Ryanom Reynoldsom in Samuelom L. Jacksonom, v Trstu se jim je pridružil še Antonio Banderas. Imel sem vzpostavljen stik in se poskusil dogovoriti, da bi se na poti iz Trsta v Zagreb ustavili na kulinarični izkušnji v Ljubljani. A ker so se peljali skozi Reko in ker so imeli tako natrpan urnik, jim ni uspelo priti, so se pa zahvalili za povabilo. Eden izmed glavnih igralcev je rekel, da se bo z veseljem enkrat oglasil. Ko sem bil v Rovinju, pa sem spil pivo z režiserjem filma Patrickom Hughesom in dejal mi je, da je sam želel za prvo lokacijo v filmu uporabiti Ljubljanski grad, a zaradi težavne produkcije mu to ni uspelo. V dogovoru sem tudi z menedžerjem igralca Stevena Seagala, da mu organiziram dogodke meet & greet na evropski turneji.

Ko sva se pred intervjujem pogovarjala, ste dejali, da želijo nekatera slavna imena v Slovenijo priti na skrivaj in da morate tudi njihov prihod izpeljati čim dlje od oči medijev in ljudi, drugi pa se popolnoma sproščeno sprehajajo po ljubljanskih ulicah. Kakšen so razlike med njihovimi željami?

Vsak velik zvezdnik privlači velike množice ljudi, veliko je prošenj za intervjuje, fotografiranje in drugih želja. A vsakdo ima rad svojo zasebnost, zato jim na podlagi njihovih želja omogočim profesionalno in prijetno izkušnjo.

Kako jim v turističnem pogledu predstavite Slovenijo? Jih peljete po najbolj tipičnih krajih, torej Ljubljana, Bled, Piran, morda Postojnska jama? Je na teh ogledih prisoten kakšen zvezdniški moment, jim je dostopno kaj več in hitreje kot običajnim turistom?

Lahko vam dam primer. Ko je bil v Ljubljani John Malkovich, sem njemu in njegovi ženi med večerjo pokazal fotografije Bleda in bil je izjemno navdušen. Naslednji dan je imel ob 12.00 enourno novinarsko konferenco, ob 15.00 pa že vaje za večerni nastop. Imel je torej samo dve uri časa, a močno si je želel obiskati Bled. Zato sem se hitro odzval in ga osebno odpeljal na Bled. Predtem sem poklical blejskega župana Janeza Fajfarja, ki nas je pričakal na gradu in nas spustil mimo vrste, da smo na hitro opravili ogled z gradu na jezero. Nato smo se odpeljali do Vile Bled, od tam pa z malim čolnom na otok, kjer smo si ogledali cerkev. Malkovich in žena sta pozvonila in si nekaj zaželela. Bil je navdušen. Nato je v Vili Bled pojedel kremno rezino in v avtomobilu nazaj grede ves čas vadil za večerni nastop, na vaje ob 15.00 je le malenkost zamudil. Bil je res hvaležen, da sem v tako kratkem času vse organiziral.

Ko je igralec Samuel L. Jackson snemal film v Rovinju, je bil Podgornik (seveda) tam in lobiral, da bi se zvezdniška zasedba na kratko ustavila tudi v Sloveniji. Foto: Osebni arhiv/Kristjan Podgornik

To je tipično vprašanje, pa vendar – kakšne so bile najbolj nenavadne želje zvezdnikov, ki ste jih morali ustreči?

Pravzaprav nič kaj posebnega.

Velja torej trditev, da so najuspešnejši in najslavnejši ljudje tudi najbolj preprosti?

Velja, popolnoma se strinjam. Najraje imajo svojo zasebnost. V dogovoru z organizatorjem se tudi odločajo, ali bodo privolili v meet & greet dogodke, torej srečanja z oboževalci, nekateri pa tega nikakor ne želijo. Za zdaj še nisem doživel kakšnega zvezdniškega izpada ali pritožbe.

S kako veliko ekipo pride na primer Carreras ali Malkovich v Slovenijo? Skrbite vi za vse ali le za glavno zvezdo?

Vedno je v ekipi veliko ljudi, vsak je zadolžen za svoje področje. Sam sem po navadi v stiku z menedžerjem ali tourmenedžerjem. Skrbim za želje glavne zvezde, da doživi čim boljšo izkušnjo in je čim bolj zadovoljna.

In ko greste z zvezdnikom na večerjo, o čem klepetate z njim?

Čisto odvisno od tega, na kaj nanese tema. Na večerji z Malkovichem sva govorila o tem, da v filmih rad uporablja kletvice. Vprašal sem ga, od kod ima to, in dejal mi je, da je imel že njegov oče takšno navado. Na koncu je tudi za moj proizvod Golden Experience rekel, da je "the world's best fuck*** olive oil", haha.

John Malkovich je doživel res hiter ogled Bleda, saj je imel za obisk tega kraja vključno z vožnjo iz Ljubljane in nazaj le dve uri. Foto: Osebni arhiv/Kristjan Podgornik

Kako se Slovenci vedejo do zvezd – jih okupirajo in jim ne dajo dihati, jih ignorirajo, so sramežljivi? Ste imeli kdaj težave z oboževalci?

Odvisno od tega, za kakšno zvezdo gre, je pa zagotovo velika razlika med ZDA in Slovenijo. Pri nas se veliko ljudi ne upa pristopiti do zvezdnika, neprijetno jim je, saj verjetno vedo, da je neprijetno tudi zvezdi. Ko pa je bil v Sloveniji turški igralski zvezdnik Burak Özcivit, je imel ogromno oboževalcev, ki so ga čakali pred hotelom, pod oknom, bili so precej napadalni. A to je bilo pretežno mlajše občinstvo. Kaj se zgodi v takem primeru, je največkrat odvisno od razpoloženja zvezdnika. Lahko pride iz dvigala in se ustavi ter fotografira z nekaj oboževalci. Če pa ni pri volji, se iz hotela spusti v garažo in od tam na lokacijo, na katero je namenjen.

Kako velika je vaša ekipa?

Kar zadeva vodenje zvezdnikov, sem sam, za druge stvari, na primer rezervacije hotelov, pa imam ekipo.

Poznajo vas tudi znani Slovenci. Na koncert Lennyja Kravitza ste šli s Katarino Čas, spoznali ste tudi zvezdnike Gorana Dragića, Luko Dončića in Anžeta Kopitarja. Kako ste povezani s slovensko družabno smetano?

Poznam res veliko ljudi in običajno znane Slovence spoznam prek svojih zvez ali prijateljev. Ker vsi delujemo v mednarodnem prostoru, se hitro ujamemo in vzdržujemo stike.

In skrb za zvezdnike je vaš vir preživetja?

Ukvarjam se z več različnimi posli. Oljčno olje, ki ga prodajam po vsem svetu, je en vir dohodka, drugi pa je agencija Unison, prek katere skrbim za slavne. Ustvarjam tudi znamke – podobno kot za Golden Experience sem ustvaril še deset drugih znamk vse od poslovnega načrta, loga, estetike do imena ... Razvijam tudi dve blagovni znamki za dve svetovni zvezdi – ena je iz Hollywooda in je zelo znana svetovno, druga pa bolj v Evropi. A ti posli so še bolj diskretni.

Ostajate v stiku z zvezdami, ki jih spoznate?

Seveda. V stikih sem ostal z Mohamedom Hadidom, očetom najbolj znanih manekenk na svetu, Gigi in Belle Hadid. Občasno se slišiva, vsak božič mi zaželi lepe praznike. Včasih se po telefonu slišim z znanim nogometašem Mariem Balotellijem, na Instagram mi kdaj kaj napiše ameriški raper Redfoo iz skupine LMFAO.

Kateri zvezdnik se vam zdi tako zanimiv, da bi ga želeli spoznati oziroma pripeljati v Slovenijo?

Zagotovo je nekaj hollywoodskih igralcev, ki bi jih rad spoznal, na primer Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Dwayne "The Rock" Johnson, Brad Pitt, Tom Cruise, Robert De Niro.

Kako bi skušali v Slovenijo na primer pripeljati Brada Pitta? S kom vzpostavite stik in kaj mu ponudite? Zakaj bi on prišel k nam?

Slovenija je zagotovo država, vredna obiska. Vse je odvisno od okoliščin in povezav. Nekoč v prihodnosti bo zagotovo prišla tudi ta priložnost.

Ampak to, da je država vredna obiska, pravijo tudi menedžerji, organizatorji, bogataši iz drugih držav, ki si želijo njegovega prihoda. Verjetno ima ponudb ogromno.

To je res, ampak malo je verjetno, da kakšna takšna ponudba sploh pride do njega, saj jo pred tem "prestreže" več pomočnikov. Ko začneš graditi stike in lobirati po vsem svetu, prideš do ljudi, ki ti omogočajo korak za korak priti bliže in bliže zvezdi. Spremljati je treba tudi, kje se kateri zvezdnik giba. Če pride v Evropo in če obstaja kakšna stvar, ki se zvezdniku izplača, na primer da se pojavi na dogodku za kakšno blagovno znamko ali uspešno podjetje tukaj v Sloveniji ali sosednji državi ... Za vsako zvezdo, ki pride in bi lahko prišla, naredim oceno, kaj bi lahko počela in kaj bi ji lahko ponudili. V Sloveniji imam stike večine predsednikov uprav največjih podjetij, lastnikov, bogatih zasebnikov, ki so verjetno edini, ki bi si lahko privoščili, da bi neka zvezda delala reklamo zanje. Za zvezdo sam predvidim, h kateremu podjetju bi sodila, in ko presodim, da bi bilo to lahko izvedljivo, sam predlagam sodelovanje. To je zanje nekaj zelo dobrega, saj redko dobijo takšno ponudbo. Oni nato ocenijo, ali je to mogoče finančno pokriti in kako bi se jim obrestovalo.

Poslovnež na slovenskem trgu išče najboljše slovenske organske dobrine, ki imajo največ zlatih medalj in priznanj na mednarodnih tekmovanjih, tem pa doda 24-karatno zlato. Tako je nastalo oljčno olje z zlatimi lističi. Foto: Osebni arhiv/Kristjan Podgornik

O kakšnih honorarjih govorimo? Koliko bi moralo neko podjetje plačati na primer Johnnyju Deppu, da pride v Slovenijo in ga oglašuje?

Odvisno je od tega, za kakšno stvar gre – ali mora imeti zvezdnik govor, nastop, bi se moral samo pojaviti, ali bi moral priti iz ZDA ali je že v Evropi. Naj navedem primer: potekajo pogovori, da bi v Sloveniji v bližnji prihodnosti organizirali okoljsko-energetsko konferenco in honorar za Arnolda Schwarzeneggerja, da bi na ta dogodek prišel in imel govor, je blizu pol milijona evrov.

Dejali ste, da poznate slovenske poslovneže. Ste neke vrste promotor Slovenije, zato me zanima, ali sodelujete morda tudi s kakšnimi vladnimi organizacijami, na primer Slovensko turistično organizacijo?

Sam o tem že nekaj časa razmišljam. Za zdaj mi v Sloveniji pri stikih z organizatorji dogodkov, ki jih še ne poznam, največ pomaga Drago Banović. Agencijo Unison sem odprl šele pred enim letom, imam pa namen komunicirati tudi z drugimi, da bi skupaj ugotovili, kako Slovenijo prek velikih zvezdnikov čim bolje promovirati. Več podpore imaš, lažje delaš, to je jasno. Pripravljen sem sodelovati. Mislim, da bi potrebovali strategijo tudi na tem področju. Čeprav imajo zvezdniki res visoke honorarje, sem prepričan, da obstajajo načini, da jih privabimo v Slovenijo – morda za snemanje filma ali oglase, samo za pojavljanje ... Več jih privabimo, več jih bo začelo prihajati in več pozitivnih izkušenj bodo delili na omrežjih. Seveda bo to ogromno pomenilo tudi za slovenski turizem. Sylvester Stallone je recimo velik oboževalec Placida Dominga, in če bi Stallone vedel, kako lepo izkušnjo je imel Domingo v Sloveniji, bi tudi on z veseljem prišel k nam.