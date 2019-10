Nagrajenci z urednico mode Elle Petro Windschnurer. Foto: Elle Style Awards

V Mestnem muzeju so podelili nagrade za najboljše kreativne dosežke in slog na slovenskem modnem področju. Med letošnje nominirance za prestižne nagrade so se uvrstili tisti posamezniki, katerih življenjski slog je navdih, občutek za lepoto pretanjen in njihova kreativnost brez meja. Od mode, glasbe, igralskega sveta in baleta do visoke kulinarike.

Podelitev nagrad, na kateri je vrhunec dogodka predstavljala nagrada za življenjsko delo, prejme jo Alan Hranitelj, je povezovala Llorella Flego. Foto: Elle Style Awards

Vrhunec dogodka je bila nagrada za življenjsko delo. Umetniška ustvarjalnost kostumografa Alana Hranitelja ne pozna meja in se tako doma kot v tujini vedno znova opredmeti na področjih opere, gledališča in filma. Estet, tako zelo edini, da mu v svetovnem merilu ni enakega, sodeluje z najpomembnejšimi in najbolj uveljavljenimi ustanovami po svetu. Pred kratkim je bila ob 33-letnici njegovega umetniškega delovanja na Ljubljanskem gradu postavljena retrospektivna razstava Vzporedni svetovi, ki je združevala izbor kostumov za gledališče, opero in balet, ki so nastajali od leta 2006 do letos. Sedem figur, izražajočih svetove podzavesti, sanj, domišljije in mitologije, ter pogled v neskončno barviti svet oblačenja. Razstavi bo sledila monografija, ki bo nosila isti naslov, kreativne vizije velikega mojstra pa se bodo še naprej uresničevale v vzporednih svetovih, kjer si duša lahko obleče kostum po svoji meri.

Petja Zorec je slavila med modnimi oblikovalci. Foto: Elle Style Awards

V kategoriji modni oblikovalec je med Majo Štamol Droljc, Janjo Videc in Petjo Zorec slavila zadnja. "Petja Zorec je dovolj pogumna, da združuje nezdružljivo, iz česar nastajajo dih jemajoči kosi. V svoje premišljeno dodelane kolekcije drzno vpenja protislovne teme – strogost in igro, umirjenost in hitrost, udobje in svečanost – ter se pri tem ne ozira niti na spol niti na splošne norme. Njen nadvse prefinjeni čut za modo in inovativen pristop k oblikovanju, ki ruši stereotipe, prevzemata vse več in več posameznikov pri nas in v tujini. S kombinacijo tradicionalnih tekstilnih tehnik ter tehnoloških novosti in materialov oblikuje moško modo, ki jo lahko in bi jo morale nositi tudi ženske," so zapisali v obrazložitvi nagrade.

Elle ženska je postala Iva Kranjc Bagola. Foto: Elle Style Awards

Za Elle žensko je bila imenovana Iva Kranjc Bagola (nominirani še Goga Štiftar in Alenka Košir). "Igralski talent Ive Krajnc Bagola je neoporečen, nabor odigranih vlog pa resnično izjemen. V Mestnem gledališču ljubljanskem vsako leto naniza številne vrhunske vloge, raznolike in vse uresničene na zelo visoki ravni. Zanimivo je tudi to, da je bila kar dvakrat komedijantka leta, na dnevih komedije v Celju, ki ima to tradicijo že skoraj trideset let. Nadvse opazna, intenzivna in prepoznavna pa je Iva tudi v filmskem svetu. Iva si energično postavlja vedno nove izzive, saj želi ves čas raziskovati novo, predvsem v svojem notranjem svetu, ženeta jo perfekcionizem in neusahljiva strast do izražanja. Vse to pa pogojuje njeno karizmatičnost, ki jo gledalec začuti kot dodano vrednost vsakršni vlogi."

Še ena igralka je bila med nagrajenci – Katarina Čas je bila imenovana za medijsko osebnost (nominirani še Nika Urbas in evrovozijska predstavnika zalagasper).

Prvo igralsko vlogo je Katarina Čas odigrala pri 13 letih v slovenskem filmu Peklenski načrt. Po nastopu v več televizijskih nanizankah in vlogah voditeljice ji je leta 2011 pot v svet odprla mednarodno nagrajena irska črna komedija Policist. Izstrelila jo je v zvezdniško orbito, kajti leta 2013 je svojo novo veliko priložnost dobila ob boku Leonarda DiCapria v filmu Martina Scorseseja Volk z Wall Streeta. "Medtem ko ne moremo niti našteti vseh njenih igralskih podvigov, se je neutrudna Katarina pod umetniškim imenom K.A.T. podala še v pevske vode. O Katarini se tako nenehno govori, ne le zaradi vseh njenih uspešnih in odmevnih igralskih nastopov, ki segajo daleč prek naših meja, temveč tudi zaradi njene iskrive osebnosti, prezence, ki pusti vtis, in ljubke naravne lepote." Foto: Elle Style Awards

Elle moški je postal DJ Mike Vale (nominirana še Miha Zupan in Edward Clug). Eden od mednarodno najbolj aktivnih in priznanih house didžejev je že zapisal pravo zgodbo o uspehu, do zdaj mu je namreč uspelo pritegniti pozornost večine zvenečih imen tuje elektronske scene. Potem ko je doma in v okolici zaslovel s svojimi odličnimi seti, se je Mike Vale na svetovno področje zavrtel kot producent. Leta 2011 je dosegel preboj z izvirno

produkcijo Pretty Woman, s katero je osvojil vrh lestvice Beatport in bil izbran za najperspektivnejšega izvajalca. Njegove skladbe in remiksi se od tedaj redno uvrščajo med Beatportovo vročo deseterico, vrtijo pa jih mojstri, kot so Fatboy Slim, Roger Sanchez, Claptone in številni drugi. Letošnje leto ga je zaznamovalo, saj je s svojim "komadom" Music is the Answer osvojil prvo mesto na lestvici Beatport in tam ostal kar šest tednov ter s tem prehitel najbolj zveneča imena elektronske plesne glasbe.

Mlada in nadarjena Alja Horvat. Foto: Elle Style Awards

V kategoriji mladi talent so bile nominirane Anđela Radovanović, Alja Horvat in Jona Bednjanec. Slavila je ilustratorka Alja Horvat, ki smo jo predstavili tudi na naši strani. Horvatovo poznajo ljubitelji umetnosti po vsem svetu. Njene stvaritve, ki temeljijo na upodobitvah cvetlic in žensk, so s pomočjo Instagrama, kjer ima že več kot 40 tisoč sledilcev, in platforme Society6 pridobivale vse več oboževalcev. Obožujejo jo tudi v Ameriki, njeno ilustracijo je med drugim objavila newyorška vplivnica Tezza, na svoji spletni strani pa jih ponuja tudi ameriško podjetje Urban Outfitters, ki je Aljo izbralo med številnimi umetnicami, prav tako sodeluje s podjetjem Anthropologie.

Nagrado za trajnostni pristop je prejela Equa (nominirana še projekta Shirting in Mila.Vert). "Ekipa mladih z ustvarjalnim duhom, neustavljivo energijo in zeleno zavestjo že od leta 2010 oblikuje in izdeluje zdravju in planetu prijazne steklenice za vodo, ki so povrhu še ličnega videza, vsestranske in priročne. Anže Miklavec in Stella Korošec sta v projektu združila ljubezen do kreativnega razmišljanja, oblikovnih inovacij in trajnostnega delovanja, z oblikovanjem steklenic Equa pa njuna celotna ekipa skrbi za naše zdravje, naš planet, našo prihodnost," so zapisali.

V kategoriji Elle gurme so bili nominirani kuharski mojstri Jorg Zupan, Igor Jagodic, Luka Košir. Slavil je kuharski šef in idejni vodja kulinarične zgodbe restavracije Atelje Jorg Zupan, ki je znan po mojstrovinah na krožniku, ki so obenem popolnoma preproste jedi, pripravljene iz lokalnih in sezonskih sestavin. Jorg goji poseben odnos do tradicije, kar se jasno odraža v njegovem kuhanju, v njegovih dovršenih jedeh pa se čuti tudi njegova neoporečna ljubezen do hrane, do lepega, do umetnosti. Znanje in izkušnje si je Jorg, ki prisega na mirnost, sproščenost in svobodo v kulinaričnem ustvarjanju, vrsto let nabiral pri slovenskih in tujih kuharskih mojstrih.