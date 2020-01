Ana Pavlin je na prestolu nasledila Meto Frangež (na fotografiji), ki je bila vinska kraljica leta 2019. Foto: Pomurski sejem/Jure Zauneker

Ano Pavlin je novembra lani izbrala komisija, ki jo Pomurski sejem oblikuje s predstavniki pokroviteljev in stroke. V letu 2020 bo predstavljala vse tri slovenske vinorodne dežele, slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino na številnih dogodkih doma in v tujini.

Pavlinova je članica Društva vinogradnikov Grčevje, izkušnje v vinogradništvu si nabira že od otroških let, očetu pomaga pri delu v vinogradu, pri kletarjenju ter pri sprejemanju gostov na domači Matjaževi domačiji.

Verjame v izjemen potencial slovenskih vin

Za naziv vinske kraljice je kandidirala, ker verjame v izjemen potencial slovenskih vin, ki lahko po njenem dosežejo še večja priznanja, kot so jih že. Prepričana je, da je vino izjemno, a premalo izkoriščen potencial za razvoj turizma in nepogrešljiv del izjemne slovenske kulinarike. "Ni je dežele ali regije na svetu, ki bi na tako majhnem koščku ponujala tako izjemno enološko raznolikost, kot jo premore naša Slovenija, zato si bom prizadevala tudi za to, da martinovo postane državni praznik," je po kronanju povedala Pavlinova.

Številne prireditve v času martinovega, ko vlada mrtvilo, bi po njenih besedah lahko prirejali različne dogodke, poskušnje in strokovne posvete, na katere bi povabili številne ugledne tujce in turiste, kar bi Sloveniji in njenim vinom prineslo dodatno prepoznavnost in sloves. Ob tem pa je vinska kraljica tudi opozorila na zmernost pitja.

Za svoje vino si je nova vinska kraljica izbrala frankinjo plus, letnik 2017, vrhunsko rdeče vino z zaščitenim geografskim poreklom.

Pivec: Vinarstvo in vinogradništvo pomembni panogi

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec, ki je bila slavnostna govornica na prireditvi, je opozorila, da vinske kraljice pomembno prispevajo k pozicioniranju in promociji vinogradništva in vinarstva. "To sta izredno pomembni gospodarski panogi, zato smo lani na kmetijskem ministrstvu oblikovali svet za razvoj vinogradništva in vinarstva, s čimer bosta ti panogi pridobili na pomenu." Ministrica si želi, da bi se obe panogi tudi pridružili sektorski promociji, ki bi bila tako enotna.