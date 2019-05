Tek je 14. leto zapored v parku Tivoli združil tekačice iz vseh koncev Slovenije. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Na 14. dm teku je teklo natanko 6.390 tekačic, ki so donirale svoje korake za višji cilj. Zbrale so 46.125.000 korakov, ki jih bodo organizatorji pretvorili v donacijo izdelkov in jo na začetku prihodnjega leta podarili 5. in 6. razredom osnovnih šol. Tekačice so se namreč s tekom pridružile vseslovenski iniciativi Združimo korake, ki bo slovenske šolarje ozaveščala o pomembnosti uravnoteženega prehranjevanja.

Tekačice, njihov štart je oznanil ljubljanski župan Zoran Janković, je spodbujalo več tisoč navijačev. Za glasbene vložke in spodbujanje tekačic so skrbeli Čuki, za zabavo po razglasitvi rezultatov pa raper Challe Salle.

Na tekaški prireditvi so predstavili tudi nove drese slovenske ženske košarkarske reprezentance.