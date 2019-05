35-letna TV-voditeljica in manekenka, sicer hči Miše Molk, je v svoji kolumni, v kateri je z bralci delila nekaj fotografij iz zakulisja, pojasnila, da je dolgo razmišljala, ali naj se res razgali ali ne.

"Pa sem? Sem zares pripravljena? Mini stisk v želodcu. Podzavest in notranja preizpraševanja. To je zdaj to. Pa ima vse to sploh smisel, Ula? Aleš Bravničar, Playboy Special, jaz in moje golo telo. Gre za premagati sebe? Ali se pokloniti lastnemu telesu?" si postavlja vprašanja.

Ob tem pojasni, da težav z goloto načeloma nima, da pa je popolna in frontalna golota vseeno zgodba zase. A je pretehtal občutek "zdaj ali nikoli".

Tudi zato, ker se Bravničar, veteranski Playboyev fotograf, po dobrih desetih letih z revije poslavlja in si je štela v čast, da bo prav ona njegova zadnja Playboyeva zajčica.

"Slečen pred svetom"

Kot je pojasnila, je skoraj štiri dni pred snemanjem na italijanski obali opazovala svoje telo z vseh mogočih kotov, a je na koncu "vseeno sprejela svojih 57 kilogramov", za katere pravi, da jih nosi prvič v življenju, in "pri 35 objela še en nov celulitni obroček" ter se prepustila.

"Priznam, ja. Grozen je ta strah, biti z luliko naprej in to, kar si. Slečen pred svetom. Pred objektivom. Pred drobnogledom, kjer je najostrejši tvoj lastni. Čisto zares pa se mi je zgodil poklon. Poklon sebi. Poljub Uli od Ule," sklene kolumno.

Zadnji Playboy z Bravničarjem kot fotografom in Ulo Furlan na naslovnici izide konec meseca.