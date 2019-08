Na festivalu bo med drugim nastopila tudi zasedba Haiku Garden. Foto: Arhiv izvajalca

Otvoritveni dan bo med drugim zaznamovala otroška cirkuška predstava Gusarji v izvedbi skupine Čupakabra, za glasbo pa bodo poskrbeli pihalna godba Stanje ter hrvaška etno zasedba Veja.

Organizatorji so za letošnji festival pripravili novost, in sicer veliki oder v mekinjskem samostanu, kjer bo nastopilo kar nekaj znanih slovenskih glasbenih imen. V soboto bo zbrane zabaval Janez Bončina - Benč, v sklopu festivala pa bodo na oder stopili še Janez Dovč & Sounds of Slovenia, Rudi Bučar in Istrabend, Slavko Ivančič, Severa Gjurin z Dejanom Lapanjo in Urošem Rakovcem in Gregor Ftičar Trio Clock. Zadnji bodo na novem odru 16. avgusta zaigrali Orleki.

Med glasbenimi imeni pa bodo obiskovalci lahko prisluhnili še Manci Berlec, zasedbi Samebabe, Katji Šulc in njenemu projektu Kamlisajlan ter slovenski shoegaze zasedbi Haiku Garden.

Mobilni oder bo krožil po celotnem mestu in oživljal na novo odkrite prostore, povezoval pa bo glasbo z uprizoritvenimi umetnostmi. Med drugim bo na njem predstavljen projekt Eliasa Merina in Tadeja Droljca z naslovom Synspecies, Irena Z. Tomažin pa bo izvedla solistični performas Another Crying Game.

Poskrbljeno pa bo tudi za otroke in filmske navdušence, ki si bodo med projekcijami na Kinu Kamfest lahko ogledali celovečerec Urše Menart Ne bom več luzerka, z več oskarji nagrajeni film Zelena knjiga ter uspešno mladinsko komedijo Gajin svet.