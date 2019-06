Deset tisoč vstopnic za tek barv je pošlo že pred meseci. Foto: Marko Delbello Ocepek

Na jubilejnem teku bo nastopilo pet od stotih najbolj priljubljenih didžejev na svetu, pri čemer bo šlo za štiri slovenske premiere, dogodek pa prinaša tudi razširjeno prizorišče in do okolja prijazne zasnove.

Eno največjih imen med nastopajočimi na večernem programu je zagotovo didžej Steve Aoki, ki je med drugim dvakratni Guinnessov rekorder in dvakratni nominiranec za glasbeno nagrado grammy. V povprečju nastopa več kot 250 ljudi letno, v svoji bogati karieri pa je sodeloval z glasbeniki, kot so Linkin Park, Iggy Azalea, Lil Jon, Blink-182, Fall Out Boy, Will.i.Am, Diplo, LMFAO, Tiesto in drugi.

Z MMC-jem na 5. Tušev tek barv Z malo sreče ste lahko med tekači in ljubitelji elektronske glasbe tudi vi. Odgovorite na vprašanje in svoj odgovor do 10. junija pošljite na e-naslov mmc-nagrade@rtvslo.si. Podelili bomo dvakrat po eno vstopnico.



Nagradno vprašanje: Kakšen je naslov skladbe, pri kateri je Steve Aoki sodeloval s skupino Linkin Park?



Pravila o sodelovanju v nagradni igri si lahko preberete tukaj.

Lost Frequencies oziroma 25-letni belgijski didžej in producent Felix De Laet je edini povratnik med letošnjimi nastopajočimi, zaslovel pa je leta 2014 z uspešnico Are You With Me.

V sklopu dogodka bosta v Sloveniji prvič nastopila varovanca agencije Armina van Buurena, in sicer Vini Vici. Gre za projekt Avirama Saharaija in Matana Kodosha – oba sta izraelska didžeja in producenta, ki imata v glasbeni industriji že kar nekaj izkušenj.

Poleg omenjenih bo na odru stala še 27-letna Belgijka Anouk Matton, znana pod imenom Mattn, druščino nastopajočih pa bo sklenil 27-letni Danec Martin Jensen, ki ga poznamo po uspešnicah, kot so Solo Dance, Somebody I'm Not in 16 Steps (Olivia Holt & Yxng Bane).