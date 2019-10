Pisateljski in scenografski dvojec je prvič zaslovel s sodelovanjem pri filmu Troja, leta 2004. Foto: AP

V izjavi za javnost sta zapisala, da preprosto nimata dovolj ur v dnevu, da bi se lahko popolnoma posvetila dvema tako velikima projektoma. Prvi film nove trilogije bo gledalcem predvidoma na voljo leta 2022. V produkcijski hiši Lucasfilm, kjer izdajajo filme o dogodkih v oddaljeni galaksiji, za zdaj ne predvidevajo znatnih sprememb glede izida filmov.

Že ob objavi novice, da sta z Netflixom sklenila 200 milijonov evrov vredno pogodbo o ustvarjanju vsebin za pretočno platformo, so se številni opazovalci spraševali, ali bo moral pretočni velikan na rezultate novega partnerstva z ustvarjalnim dvojcem počakati do konca izida nove zvezdne trilogije. Kot kaže, sta se scenarista morala odločiti za eno izmed sodelovanj in izbrala Netflix.

V Lucasfilmu sicer trenutno poleg nove trilogije pripravljajo več projektov v sklopu ustvarjalnega vesolja Vojne zvezd. Prvi predogled nove serije Mandalorian, ki bo ekskluzivno na voljo na prihajajoči pretočni platformi Disney+.

Za odmik od priljubljene fantazijske sage sta se morda odločila tudi zaradi negativnega odziva oboževalcev na njun zadnji večji fantazijski projekt, osmo sezono priljubljene serije Igra prestolov. Številni oboževalci so namreč hudo razočarani nad zaključkom zgodbe, za kar najbolj krivijo prav Benioffa in Weissa. Spletna peticija, ki produkcijsko hišo HBO poziva k ponovnemu snemanju konca serije z drugačnimi scenaristi in zgodbo, je zbrala skoraj dva milijona podpisov.

Za dodatno razburjenje je pred kratkim poskrbel intervju z dvojcem, ki so ga uporabniki spleta poimenovali D&D, v katerem sta opisala nastanek omenjene sezone serije. Kot pravita, sta v scenariju poskušala zmanjšati fantazijske elemente, da bi serijo približala čim širšemu občinstvu, kot so “matere in igralci nogometa”. Opazka je med že tako razjarjenimi spremljevalci Igre prestolov, sprožila val ogorčenja, za prihodnost svojih priljubljenih filmov pa so se zbali tudi oboževalci Vojne zvezd.

Benioff in Weiss sta sicer priznala, da je bilo ustvarjanje zadnje sezone serije o fantazijskih srednjeveških kraljestvih in zmajih velik izziv in šola. "Morala bi k sodelovanju povabiti več piscev in pomočnikov, veliko sva se naučila o velikih produkcijah," sta priznala.