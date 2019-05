Weinstein se bo moral še vedno zagovarjati zaradi dveh obtožnic o posilstvu in spolnem napadu. Foto: AP

Dogovor, ki so ga predlagali njegovi odvetniki, morajo potrditi še vsi vpleteni. Denar za sodne stroške bo pokril iz svojih zavarovalnih polic, piše Wall Street Journal. Če bo dogovor potrjen, bo končana le civilna tožba, ki jo je lani vložila pisarna newyorškega tožilca, ki je obtožila vodilne v podjetju Weinstein Co., da niso zaščitili svojih zaposlenih pred "sovražnim delovnim okoljem" in Weinsteinovim nadlegovanjem ter zlorabami.

Weinstein pa se bo še vedno moral na sodnem postopku, ki se bo začel septembra, zagovarjati zaradi kazenske tožbe ženske, ki naj bi jo leta 2013 posilil, in ženske, ki naj bi jo leta 2006 prisilil v spolni odnos. Hollywoodskemu mogotcu grozi dosmrtna zaporna kazen.

Neprimernega vedenja, posilstva, spolnega napada in verbalnih zlorab je sicer Weinsteina, nekoč uglednega filmskega producenta, obtožilo več kot 80 žensk, med drugim zaposlene v njegovem podjetju Weinstein Co. in slavne igralke, kot so Ashley Judd, Rose McGowan, Kate Beckinsale, Lysette Anthony, Uma Thurman, Gwyneth Paltrow in Paz de la Huerta.

Lani je razglasil osebni stečaj. Foto: AP

Weinstein je sicer lani razglasil osebni stečaj, izključili so ga tudi iz Akademije filmskih znanosti in umetnosti. Ves čas škandala je zanikal, da bi imel s komer koli nesporazumne spolne odnose.

Začetek gibanja # MeToo

Prve domine so začele padati leta 2017, ko sta New York Times in revija New Yorker objavila prve izpovedi Weinsteinovih žrtev, nato se je sprožil plaz, ki je z gibanjem #MeToo (#Jaztudi) poleg Weinsteina odnesel že številne mogočne in bogate vplivneže iz Hollywooda, politike, poslovnega sveta, medijev in športa. Gibanje #MeToo je na družbenih omrežjih začela igralka Alyssa Milano, ki je vse ženske, ki so na lastni koži občutile spolno nadlegovanje ali nasilje, pozvala, naj odgovorijo z besedama "jaz tudi". V 24 urah je zbrala kar pol milijona odgovorov.

Januarja lani je več kot 300 igralk, scenaristov in režiserjev obeh spolov sprožilo še projekt Time's Up, s katerim so v enem mesecu zbrali 21 milijonov dolarjev za pokritje sodnih in pravnih stroškov za ljudi, ki se bodo odločili za tožbe zaradi nadlegovanja, zlorab in napadov na delovnem mestu.