"Ne bi se jim bilo treba vesti do njega, kot se je do njega tedaj vedel beli Hollywood," je Tarantinovo verzijo Brucea Leeja komentirala njegova hči. Foto: IMDb

Shannon Lee je dejala, da je moral njen oče, legendarni Bruce Lee, trikrat bolj delati, da je dosegel to, kar so nekateri dobili podarjeno, in da se je počutila resnično neprijetno, ko je med gledanjem filma poslušala ljudi, ki so se mu smejali, je njene besede povzel The Guardian.

Bruce Lee, ki je umrl leta 1973, je največjo filmsko slavo dosegel v zgodnjih 70. letih preteklega stoletja, ko je v Hongkongu posnel tri filme, v katerih se je proslavil v borilnimi veščinami, potem ko je več let zaman skušal v Hollywoodu vzbuditi zanimanje s svojimi projekti. V filmu Bilo je nekoč ... v Hollywoodu (Once Upon a Time In Hollywood) ga je upodobil Mike Moh, ki pa ga je v Tarantinovi režiji po mnenju Shannon Lee prikazal kot karikaturo.

Shannon Lee je dejala, da sicer razume, zakaj se je Tarantino odločil za takšen prikaz njenega očeta, a da se ji je to kljub temu zdelo pretirano in nepotrebno. Foto: EPA

Njena kritika meri na prizor, ko Lee na dvoboj izzove Brada Pitta, ki je v filmu upodobil kaskaderja Cliffa Bootha. Po njenih besedah se je Bruce Lee, ki je treniral številne pomembne osebnosti Hollywooda, med njegovimi učenci so bili tudi Steve McQueen, Roman Polanski in Sharon Tate, izogibal bojevanju s tistimi, ki niso obvladali borilnih veščin. "V filmu pa je on tisti, ki se hvalisa in ki izziva Brada Pitta, a ni bil tak," je povedala.

Dodala je, da razume logiko, ki stoji za takšnim prikazom: "Razumem, da sta glavna lika v filmu antijunaka in da gre za neke vrste fantazijo besnenja o tem, kaj bi lahko bilo. In da gre za prikaz obdobja, v katerem je bilo veliko rasizma in izključevanja. Razumem, da so želeli, da bi bil lik Brada Pitta super hud in bi lahko premagal Brucea Leeja. A ne bi se jim bilo treba vesti do njega, kot se je do njega tedaj obnašal beli Hollywood."

Deveti Tarantinov film, ki prikazuje Hollywood leta 1969, je prvi konec tedna predvajanja v ameriških kinematografih v blagajno prinesel 36 milijonov dolarjev. Film, v katerem nastopajo zvezdniki, kot so Brad Pitt, Leonardo DiCaprio in Margot Robbie, si bo v slovenskih kinematografih mogoče ogledati od 15. avgusta dalje.