Maščevalci so najuspešnjejša filmska saga vseh časov. Foto: IMDb

V petek je bila razlika med filmoma le še 500 tisoč dolarjev, zato so predstavniki Disneyjevih studiev, kjer so film producirali, naznanili, da bo film do nedelje gotovo dosegel rekord. Zaključek je zadnji del zgodbe o maščevalcih, ki vsebuje 22 filmov in je najuspešnejša filmska saga vseh časov.

Režiser James Cameron se je podpisal pod dve od največjih kinouspešnicic vseh časov, Titanik in Avatar. Ukvarja se tudi z raziskovanjem podvodnega življenja in je okoljevarstveni aktivist. Foto: Wikipedia/wikipedia

Prejšnji mesec so na filmskih platnih ponudili novo, razširjeno različico Zaključka, ki je dodatno povečala donos filma. Avtor dosedanjega prvaka Avatarja, James Cameron, je sicer režiral tudi tretji najdonosnejši film vseh časov, Titanik.

V Disneyju so sicer napovedali, da se bo Avatar kmalu vrnil na vrh seznama najdonosnejših filmov. V studiu so namreč na začetku leta s prevzemom filmskega dela medijskega imperija FOX, pridobili pravice do fantazijske uspešnice. Skupaj z avtorjem Cameronom že načrtujejo štiri nadaljevanja. Prvi del bo predvidoma na voljo leta 2021.