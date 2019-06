"V seriji ni Kraljevega pristana. Ni železnega prestola. Ni Targaryenov. Ukvarjali se bomo z drugačnim in starejšim svetom," je o nastajajoči nadaljevanki povedal George R. R. Martin. Foto: IMDb

Medtem ko se prah po zaključku ene največjih serij v zgodovini televizije še ni docela polegel, so pri HBO-ju brez pompa že začeli s snemanjem televizijske nadaljevanke, ki bo prikazovala zgodovino sveta, ki so ga gledalci v Igri prestolov spoznavali zadnjih osem let. Časopis Belfast Telegraph je namreč poročal, da se je snemalna ekipa HBO-ja že zbrala na oddaljeni lokaciji na severni obali Severne Irske in pričela z delom. HBO se na navedbe še ni odzval, je pa novica v skladu z njihovimi napovedmi – načrtovali so namreč, da se bo produkcija nove serije začela na začetku poletja 2019.

Zgodba serije, ki nastaja pod vodstvom Georgea R. R. Martina in Jane Goldman, bo postavljena tisoče let pred dogajanje, ki smo ga lahko spremljali v seriji Igra prestolov. Pri HBO-ju prihajajočo nadaljevanko opisujejo kot "pripoved o strmoglavljenju civilizacije od zlate dobe junakov do najtemnejših časov". "Od pretresljivih skrivnosti zgodovine Westerosa do resničnega izvora belih hodcev, od skrivnosti Vzhoda do legende Starkov, samo ena stvar je gotova: to ni zgodba, za katero mislimo, da jo poznamo," so še zapisali pri HBO-ju.

Svet brez železnega prestola

Martin je v intervjuju za Entertainment Weekly povedal, da bo predstavljen zelo drugačen svet od tistega, ki so ga bili gledalci vajeni iz Igre Prestolov, ki se je po osmih sezonah zaključila maja letos. "Ni Kraljevega pristana. Ni železnega prestola. Ni Targaryenov. V seriji se bomo ukvarjali z drugačnim in starejšim svetom in upamo, da bo to za gledalce zanimivo," je povedal Martin.

Ljubitelji Igre prestolov sicer nestrpno pričakujejo zaključek knjižne serije Georgea R. R. Martina, ki naj bi se razlikoval od televizijskega konca. Foto: Reuters

Čeprav pri HBO-ju še niso uradno potrdili naslova serije, je Martin lani dejal, da bo serija nosila ime The Long Night (Dolga noč). Malo je znanega tudi glede datuma izida serije. Casey Bloys, direktor programa pri HBO-ju, je na začetku leta povedal, da preddeli ne bodo izšli vsaj eno leto po zaključku Igre prestolov. Zgodbe iz časov pred bojem za železni prestol ljubitelji osnovne nadaljevanke torej lahko pričakujejo v letu 2020 ali 2021.

Uvodni del bo režirala S. J. Clarkson, ki je že sodelovala pri nastajanju epizod priljubljenih televizijskih serij, kot so Zdravnikova vest, Dexter in Jessica Jones. V predzgodbi Igre prestolov bodo med drugimi igrale Naomi Watts, Naomi Ackie in Denise Gough. Zgodba o zgodovini Westerosa sicer najverjetneje ne bo zadnja serija iz sveta Igre prestolov. George R. R. Martin je maja na svojem blogu zapisal, da se z HBO-jem dogovarjajo in razvijajo zgodbe za kar pet različnih televizijskih nadaljevank, ki so tako ali drugače povezane z Igro prestolov.