Madžarsko bo v Izraelu zastopal pevec Joci Pápai, ki je na Evroviziji leta 2017 zasedel odlično osmo mesto. Foto: Reuters

Prejšnji konec tedna, ko je bila na sporedu Ema, so svoje evrovizijske predstavnike izbirali tudi v Estoniji, Latviji, Romuniji in na Hrvaškem. Pestro evrovizijsko dogajanje je zaznamovalo tudi ta konec tedna in znanih je še dodatnih pet evrovizijskih predstavnikov. Že izbranim so se pridružili še danski, madžarski, litovski, ukrajinski in nemški glasbeniki, ki bodo maja odpotovali v Izrael. Skupno je zdaj znanih že trideset od dvainštiridesetih glasbenikov, ki bodo nastopili na letošnjem evrovizijskem odru v Tel Avivu.

Zadnjim petim izbranim pesmim, s katerimi se bodo evropske države potegovale za letošnjo evrovizijsko zmago, lahko prisluhnite spodaj.

DANSKA: Leonora - Love Is Forever

Dansko bo zastopala 20-letna Leonora, ki je občinstvo prepričala s svojo pesmijo Love is Forever. Na danskem finalnem večeru se je predstavilo deset izvajalcev, strokovna komisija in gledalci pa so v superfinale poslali tri glasbenike. Leonora je slavila po javnem glasovanju, na katerem je prejela 42 odstotkov glasov.

MADŽARSKA: Joci Pápai: Az én apám

Na madžarskem izboru A Dal je slavil Joci Pápai, ki je bil izbran po dveh krogih glasovanja. V prvem je strokovna komisija izmed osmih izvajalcev štiri poslala v superfinale, tam pa je o zmagovalcu odločila javnost. 37-letni Pápai je na Evroviziji sicer že nastopil ‒ Madžarsko je zastopal v Ukrajini leta 2017, kjer je zasedel osmo mesto..

UKRAJINA: MARUV – Siren Song

Za Ukrajino bo v Izraelu nastopila glasbenica Maruv, ki je javnost prepričala s pesmijo Siren Song. Pevka in producentka najprej sicer niti ni bila na seznamu nastopajočih na letošnjem ukrajinskem izboru za pesem Evrovizije. Priložnost je dobila, ko je eden od izvajalcev odpovedal svoj nastop, nato pa je na presenečenje vseh pometla s konkurenco.

NEMČIJA: S!sters - Sister

Nemci v boj za evrovizijski prestol pošiljajo duo S!isters, ki ga sestavljata 19-letna Carlotta Truman in 26-letna Laurita Spinelli.

LITVA: Jurijus - Run With The Lions

Litvo bo zastopal pevec Jurijus, ki je s pesmijo Run With The Lions prepričal tako strokovno komisijo kot litovske gledalke in gledalce pred televizijskimi zasloni. 29-letnik je že dvakrat stal na Evrovizijskem odru ‒ leta 2013 in 2015 je namreč imel vlogo spremljevalnega pevca.